Завершается Всероссийский конкурс журналистов "Золотой Гонг"-2021

ТАСС, 1 декабря. 27-я церемония награждения победителей Всероссийского профессионального конкурса журналистов "Золотой Гонг"-2021 (16+) состоится в "Российской газете" 3 декабря 2021 года в 16:00.

Конкурс проводится с 1994 года. В 2021 году "Золотой Гонг" оказался наиболее востребованным среди журналистов: в оргкомитет конкурса поступили 632 работы из 58 регионов России. Включились и СМИ из отдаленных регионов страны - Камчатской, Сахалинской областей, Приморского, Алтайского, Красноярского краев и других. Заявки прислали издательские дома, редакции республиканских, краевых, областных, городских и сельских газет и журналов, интернет-издания, телерадиокомпании, медиахолдинги и отдельные журналисты. В этом году в конкурсе участвуют и федеральные СМИ: ТАСС, РИА "Новости", "Учительская газета", "Аргументы и факты".

Победители конкурса будут награждаться в 18 номинациях: 13 основных и 5 спецноминациях. Самое большое количество работ поступило в номинацию "Лучший материал года о социальных проблемах" - 64, а меньше всего - в номинацию "Лучший материал года о разоблачении коррупции" - 3.

Особенность конкурса 2021 года - спецноминации, учрежденные генеральными партнерами конкурса: "Российской газетой" - "За защиту человека в непростых обстоятельствах", Общероссийским народным фронтом - "Имейте совесть!", Почтой России - "За вклад в работу по оптимизации взаимодействия "Почты России" и региональных издателей", Росводоканалом - "Река начинается с капли" и АРС-ПРЕСС - "Твой путь в профессию", посвященная памяти Ясена Засурского.

"В "Золотом Гонге-2021" – большое количество молодежи: школьники, студенты вузов, редакции газет и журналов для детей и подростков. Неслучайно востребованной оказалась номинация "Журналистский дебют года". Может быть, с первой заметки, присланной на конкурс, начнется для кого-то путь в профессию, и никому неизвестное имя через несколько лет узнает вся страна", - прокомментировала Софья Дубинская, исполнительный директор АРС-ПРЕСС, председатель оргкомитета Всероссийского конкурса журналистов "Золотой Гонг".

"Памяти ЯсенаЗасурского" – под таким посвящением проводится "Золотой Гонг-2021". Поэтому спецноминация – Альянса руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС) сформулирована как "Твой путь в профессию". Председатель жюри всех 26-ти предшествующих конкурсов, декан факультета журналистики МГУ им. Ломоносова Ясен Николаевич Засурский передал эстафету первого лица в жюри Ядвиге Брониславовне Юферовой. Также в этом году в состав жюри вошла Галина Викторовна Лазутина – преподаватель факультета журналистики МГУ.

"Сегодня наш конкурс выходит на финишную прямую. Закончили рассмотрение представленных работ члены Экспертной группы АРС-ПРЕСС – руководители 16-ти региональных изданий страны. В их беспристрастности и в то же время добром отношением к коллегам никто не усомнится. Последнее слово скажут члены жюри, в чьих руках сейчас работы предложенных экспертами кандидатов на победу в конкурсе", - подвела итоги Софья Дубинская.