"Ингосстрах" выплатил возмещение по договору страхования ответственности нотариуса

ТАСС, 1 декабря. СПАО "Ингосстрах" произвело выплату страхового возмещения в размере более 1 млн рублей в связи с совершением нотариального действия, противоречащего законодательству Российской Федерации.

Страховой случай произошёл 3 августа 2020 года в г. Иваново. Выданная нотариусом доверенность на совершение сделки с квартирой была признана судом недействительной. В рамках судебного процесса истец требовал у нотариуса возмещения стоимости квартиры.

Ответственность нотариуса при осуществлении им нотариальной деятельности была застрахована в СПАО "Ингосстрах". Компания сотрудничает с нотариусом с 2018 года.

"Для того, чтобы нотариусы могли уверенно осуществлять свою профессиональную деятельность, несмотря на возможные риски, важно оформить страхование профессиональной ответственности. Нотариусы - неотъемлемая часть гражданского оборота и их ошибки могут очень дорого стоить как для них самих, так и для клиентов. К сожалению, никто не может быть застрахован от погрешностей, но страхование ответственности нотариусов от "Ингосстраха" поможет работать уверенно, ведь компания возьмет все необходимые страховые обязательства на себя", - отметил начальник управления страхования ответственности Дмитрий Шишкин.

Страхование профессиональной ответственности нотариусов защищает клиентов от таких страховых рисков, как совершение нотариального действия, противоречащего законодательству Российской Федерации, неправомерного отказа в совершении нотариального действия, подтвержденного постановлением нотариуса, а также от разглашения сведений о совершенном нотариальном действии. Так, для соблюдения норм законодательства Российской Федерации о нотариате, а также для минимизации возможных потерь, "Ингосстрах" предлагает программу страхования гражданской ответственности нотариуса.

Справочно:

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст. 32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.