В RED7 в Москве от группы компаний "Основа" откроется фитнес-клуб сети Encore Fitness

ТАСС, 2 декабря. В комплексе апартаментов RED7 от группы компаний "Основа" в центре Москвы на Садовом кольце появится фитнес-центр от премиального оператора Encore Fitness. Стороны достигли соответствующих договоренностей и приступили к детальной проработке концепции будущего клуба.

Фитнес-центр общей площадью 3 500 кв. м с 25-мым бассейном на несколько дорожек и просторным термальным комплексом расположится на двух этажах дома. Он станет самым крупным и высококлассным фитнесом в этой части центра столицы.

По словам управляющего партнера и акционера ГК "Основа" Олега Колченко, перед международной командой проектировщиков и архитекторов проекта была поставлена задача создать уникальный комплекс – дом с яркими узнаваемыми фасадами и максимально насыщенном жизненным пространством, где гармонично сочетаются сервис высочайшего уровня, инновационные технологии и оригинальный дизайн.

"Премиальный спортивный клуб от Encore Fitness станет одним из самых ярких и крупных элементов собственной инфраструктуры RED7. Здесь также появится несколько ресторанов и кафе, медицинский центр и приватная инфраструктура для резидентов. И мы видим, что формат и философия Encore Fitness во многом схожа с концепцией RED7, в основе которой – высочайший уровень исполнения, эксклюзивный формат и максимальная проработанность всех без исключения деталей. Флагманский проект Encore Fitness в Москва-Сити – яркое тому подтверждение", - рассказал Олег Колченко.

По словам основателя и управляющего партнера сети Encore Fitness Ирины Кутьиной, Encore Fitness запустит в RED7 проект нового поколения, где каждая, даже самая маленькая, деталь воплощает концепцию идеального фитнес-клуба.

"Мы уверены, что наш новый стильный и амбициозный проект органично дополнит уникальную среду дома и удивит своей технологичностью и сервисом жителей всей столицы. Клуб станет не только эпицентром фитнес-инноваций, но и настоящим арт-объектом", – сообщила Ирина Кутьина.

По словам представителей Encore Fitness, интерьер нового фитнес-клуба будет выполнен в современном стиле с элементами hi-tech, создавая монохромную композицию и органично дополняя стилистику RED7. Автором интерьера станет архитектурное бюро Александра Паркина. Футуристичный дизайн будет отличаться акцентом на сложной геометрии форм, отражающих поверхностей и осветительных девайсов. Как отметили в Encore Fitness, большие панорамные окна и оригинальная система подсветки превратят пространство в настоящее произведение искусства, виртуозно меняя акценты в дневное и вечернее время.

Также там сообщили, что одной из самых притягивающих зон клуба станет 25-мый бассейн, высокие потолки и система подсветки там создадут ощущение легкости и невесомости.

В Encore Fitness будут представлены около 60 групповых направлений, включая программы Les Mills. Также в фитнес-клубе будет студия баланса для практик йоги и современных тренировок Mind&Body, камерная студия пилатеса, просторная лаунж-зона и термальный комплекс с банями и саунами.

Тренажерный зал и кардиозона будут оснащены последней линейкой тренажеров с мультимедийными технологиями, а зона функционального тренинга - интерактивным инновационным оборудованием, которое позволит качественно проработать все группы мышц.

Посетители фитнес-центра также смогут посетить Encore Cafe, меню которого основано на концепции здорового и сбалансированного питания.

Помимо премиального фитнес-центра в комплексе RED7 будет множество элементов собственной инфраструктуры. Инфраструктура и приватные сервисы дома расположатся с -1 по 4 уровень здания и займут площадь порядка 7 тыс. кв. м. Кроме фитнес-центра здесь появится медицинский центр, два ресторана, кафе, супермаркет премиального уровня и другая сопутствующая инфраструктура.

Для резидентов RED7 и их гостей в комплексе дополнительно предусмотрено клубное пространство "Небесная гостиная" общей площадью 1 тыс. кв. м. Здесь расположится собственный кинотеатр на 15-20 человек, коворкинг, сигарная комната, спортивная зона и детская игровая комната, а также лаунж-зона с отдельными зонами кухни и отдельным выходом на большую террасу с панорамным видом на центр столицы.

Комплекс премиальных апартаментов строится ГК "Основа" в центре Москвы, на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца. Специально для создания RED7 была сформирована международная команда из высококлассных специалистов. Архитектурное решение проекта разработало культовое архбюро MVRDV из Нидерландов, авторству которого принадлежат десятки знаковых объектов по всему миру, и RED7 – их первых проект в России. Дизайн общественных пространств, включая огромный атриум высотой 15 м, "Небесную гостиную" и четырехуровневый паркинг, разработала известный дизайнер из Нидерландов Сабин Марселис. Для того, чтобы резиденты могли легко ориентироваться в пространстве с многочисленными элементами инфраструктуры и общественными местами будет разработана эксклюзивная навигация – совместный проект дизайнерского агентства Fabrique и компании Studiostaak из Нидерландов.

В доме с фасадами, атриумом высотой 15 м и видовыми террасами предусмотрено 4 подземных и 19 надземных этажей. Здесь запроектировано 289 апартаментов с панорамными окнами и высокими потолками от 3,2 до 6,4 м. Все апартаменты премиального комплекса RED7 идут с полной дизайнерской отделкой "под ключ". Автором изысканного неоклассического стиля выступило бюро Олега Клодта, а дизайн интерьеров в стиле современного минимализма разработало голландское бюро архитектуры интерьера i29. При этом каждый из стилей представлен в теплой и холодной цветовых гаммах.

Ввод комплекса RED7 в эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2022 года.