Победителей премии "Приоритет - 2021" объявили в Москве

ТАСС, 2 декабря. Оргкомитет Национальной премии в области передовых технологий "Приоритет - 2021" (12+) назвал победителей конкурса. Торжественная церемония награждения лауреатов состоялась 1-го декабря в образовательном комплексе "АРТ.ТЕХНОГРАД" в Москве. Всего в Оргкомитет поступило более 100 заявок из 62-х регионов России, сообщили в пресс-центре Премии.

Десятки компаний в очередной раз продемонстрировали свои достижения в повышении конкурентоспособности отечественной продукции, технологической модернизации производства и его эффективности на практике, преодолении кризисных явлений и последствий или нивелирования пандемии.

"Рад приветствовать участников премии вот уже в седьмой раз. Начиная с 2015 года, мы выявляем и поощряем лучшие предприятия страны, достигшие наибольших успехов области отечественного технологического развития. В этом году впервые в премии приняли участие агентства, продвигающие передовые технологии. Поздравляю лауреатов премии с заслуженной победой!", - отметил, приветствуя собравшихся, Председатель Оргкомитета премии "Приоритет - 2021" Виталий Расницын.

Свои награды лауреаты премии "Приоритет-2021" получили из рук членов Экспертного и Наблюдательного советов конкурса, в числе которых были: руководитель Международного фонда технологического развития Вадим Куликов, Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Курочкин, Президент Всероссийской организации качества, государственный советник РФ 1 класса, главный редактор журнала "Стандарты и качество" Геннадий Воронин, генеральный директор, ректор Технограда, профессор "Сколтеха" Максим Киселев, Вице-президент, руководитель исполкома Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Нонна Каграманян, президент НП "РУССОФТ" Валентин Макаров, генеральный директор АО "Мосэкспертиза" Владимир Гришин.

Лауреатами Национальной премии "Приоритет - 2021" стали:

В номинации "Информационные технологии. Программное обеспечение" - "Электронные Офисные Системы" за ПАК "МФЦ Плюс", ЗАО "Диджитал Дизайн" за разработку автоматизированного рабочего места обходчика, ООО "РЕД СОФТ" за автоматизированную информационную систему Федеральной службы судебных приставов, ООО "ДоксВижн" за инструмент создания управленческих приложений low-code платформы и "Рексофт" за разработку маркетплейса "БИРЖА ДАННЫХ" для федеральной Платформы "Автодата".

В номинации "Информационные технологии. Информационная безопасность" - ООО "Интеллектуальная безопасность" за создание платформы автоматизации процессов обеспечения информационной безопасности Security Vision и ООО "КИБЕРПРОТЕКТ" за разработку Акронис Файлы.

В номинации "Цифровая трансформация" - ООО "Диалог" за корпоративный мессенджер Dialog Enterprise.

В номинации "Искусственный интеллект" - ООО "К-СКАЙ" за платформу прогнозной аналитики и управления рисками в здравоохранении на основе машинного обучения Webiomed.

В номинации "ТЭК" - АО "Россети Тюмень" за разработку опытного образца программно-технического комплекса сетей Minigrid (ПТК Minigrid).

В номинации "Металлургия" - ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" за реконструированный стан 2500 горячей прокатки, АО "Волжский трубный завод" за производство бесшовных труб из нержавеющей стали мартенситного класса типа 13Cr и ПАО "ГМК "Норильский никель" за выпуск углеродно-нейтрального никеля.

В номинации "Агропром" - ООО Научно-производственная компания "Агротех" за разработку "Суспензии хлореллы" - натурального природного высокоэффективного стимулятора роста и развития растений.

В номинации "Телеком и связь" - ООО "Труконф" за программный сервер видеоконференцсвязи TrueConf MCU.

В номинации "Атомная энергетика" - АО "РОТЕК" за сотовые материалы и конструкции.

В номинации "Локализация производства" - GS LED за производство российских светодиодов в типоразмерах корпусов 2835, 3030, 5050.

В номинации "Медицина и здравоохранение" - СберЗдоровье (ООО "Инновационная медицина") за телемедицинское решение (онлайн-консультации с врачами и дистанционный мониторинг).

В номинации "Фармацевтика и микробиология" - АО "Фармасинтез" за разработку лекарственного препарата "Ремдеформ" (МНН Ремдесивир) и АО "Научно-производственное объединение "Микроген" за разработку мобильного приложения "Прививки - личный календарь".

В номинации "Аддитивные технологии" - ООО НПЦ "Лазеры и аппаратура ТМ" за лазерную установку для аддитивного производства изделий из металлического порошка.

В номинации "Машиностроение" - ООО "КАМАЗ ВЕЙЧАЙ" за дизельные и газовые двигатели Baudouin серии "М".

В номинации "Добыча полезных ископаемых" - ООО "РА-ГРУПП" за разработку пневматических флотационных аппаратов.

В номинации "Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность" - АО "Управляющая компания "Биохимического холдинга "Оргхим" за технологию переработки побочных продуктов целлюлозно-бумажного производства (таллового масла и таллового пека) в продукт с высокой добавленной стоимостью - ситостерин.

В номинации "Электроника и робототехника" - ООО "СТИЛСОФТ" за разработку комплекса контроля прилегающей территории на основе беспилотного летательного аппарата "Альбатрос П2".

В номинации "Химия и нефтехимия" - АО "Мелеузовские минеральные удобрения" за выпуск пористой аммиачной селитры.

В номинации "ВПК" - АО "Конструкторское бюро промышленной автоматики" за разработку электромеханического рулевого привода СП-50-60.

В номинации "Промышленное оборудование и приборостроение" - ООО "КАСКАД" за ороситель КОНУС-ТУРБО для градирен.

В номинации "Маркетинг и продвижение передовых технологий" - ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий" за имиджевую стратегию предприятия ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий" и Фонд "Московский инновационный кластер" за создание экосистемы поддержки развития инноваций.

Торжественную церемонию вручения наград победителям премии "Приоритет - 2021" можно посмотреть на YouTube-канале премии.

Организаторы и партнеры премии "Приоритет - 2021":

• Организатор Премии - Коммуникационная группа "Деловая лига".

• Оператор Премии - НП "Центр развития общественных коммуникаций".

• Генеральный партнер - Компания "Норникель".

• Официальный партнер - ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат".

• Генеральный информационный партнер - информационное агентство ТАСС.