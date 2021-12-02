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Новая номинация о работе врачей появится в свердловском областном конкурсе для СМИ

Для этого депутаты Заксобрания Свердловской области планируют изменить положение о конкурсе "Свердловская область – регион достижений"

ТАСС, 2 декабря. Депутаты Заксобрания Свердловской области изменят положение об областном творческом конкурсе для СМИ. В нем появится новая номинация, на которую можно будет заявлять материалы о работе врачей, сообщили в пресс-службе областного парламента.

"Мы планируем внести изменения в Положение об областном творческом конкурсе для средств массовой информации "Свердловская область – регион достижений", дополнив его новой номинацией на лучший журналистский материал о работе наших медицинских работников, которые спасают жизни людей, предотвращая распространение опасной коронавирусной инфекции", - цитирует пресс-служба слова председателя Заксобрания Людмилы Бабушкиной.

Как уточнили в пресс-службе, вопрос решался в рамках совещания по подготовке к третьему заседанию регионального парламента, на котором также планируется рассмотреть во втором и третьем чтениях проект областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

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