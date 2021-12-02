Первый форум биомедицинских технологий открылся в Сургутском госуниверситете

ТАСС, 2 декабря. Первый международный форум геномных и биомедицинских технологий "От рождения до активного долголетия" открылся в Сургутском государственном университете в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщили в пресс-службе Сургутского государственного университета.

"В Сургутском госуниверситете при участии губернатора Югры Натальи Комаровой и директора окружного департамента образования и молодежной политики Алексея Дренина торжественно открылся I Международный форум геномных и биомедицинских технологий "От рождения до активного долголетия", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, мероприятие проходит в смешанном формате. На тематических секциях, круглых столах обсудят вопросы современной медицины, связанные с генетикой: информационные платформы в клинической генетике, генетика новой коронавирусной инфекции, неонатальный скрининг новорожденных и другие темы.

На форуме выступят специалисты из России, Швейцарии, США, Китая, Великобритании и Казахстана. Спикерами стали ведущие специалисты в области геномной и клеточной медицины и регенеративной биомедицины - профессор кафедры фармацевтической технологии ФФМ МГУ им. М.В. Ломоносова Римма Абрамович, главный внештатный специалист по медицинской генетике Комитета по здравоохранению Владислав Баранов и главный врач Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Медицинского института СурГУ Лариса Белоцерковцева.

I международный форум геномных и биомедицинских технологий "От рождения до активного долголетия" проходит в Ханты-Мансийском автономном округе со 2 по 3 декабря. Его организаторы - правительство Ханты-Мансийского автономного округа, Фонд развития Югры, Сургутский госуниверситет.