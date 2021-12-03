"Газпромнефть - Битумные материалы" впервые применила вяжущие "Брит" за полярным кругом

ТАСС, 3 декабря. "Газпромнефть - Битумные материалы" впервые применила битумно-полимерную ленту за полярным кругом. Вяжущие под собственным брендом "Брит" были использованы при укладке асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги к поселку Териберка в Мурманской области.

Использование ленты позволит устранить риск разрушения асфальта в местах соединения, сохранит целостность устроенных швов на протяжении всего срока службы, предотвратит появление трещин и других дефектов. При этом материал готов выдерживать экстремально низкие температуры, сохраняя свои эксплуатационные характеристики. Помимо дороги в Териберке битумно-полимерную ленту использовали при укладке полотна на Кольском проспекте в Мурманске. В планах - тиражирование технологии для применения на других объектах дорожной сети региона.

Начальник управления развития "Газпромнефть-Битумные материалы" Иван Иванов сообщил: "Наше решение по герметизации стыков дорожного покрытия уже успешно применяется во многих регионах страны, но на территории Мурманской области это первый опыт. Технология обеспечивает надежную защиту от действия влаги для наиболее уязвимых мест асфальтобетонного полотна. Именно комплексное применение битумных и битумопроизводных продуктов позволит строить надежные автомобильные дороги в любых климатических условиях. Теперь новые высококачественные материалы будут применяться и для строительства таких дорог в Арктике".

Справка:

Стыковочные битумно-полимерные ленты "БРИТ" - это серия современных конструктивных материалов, предназначенных для обеспечения долгосрочной герметизации швов сопряжения асфальтобетонных покрытий: автомобильных дорог, в том числе при проведении ямочного ремонта литыми смесями, мостовых сооружений, аэродромов. В 2021 году "Газпромнефть - Битумные материалы" реализовала порядка 6,5 тыс. км стыковочной ленты, за 5 лет объем достиг 20 тыс. км.