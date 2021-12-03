Региональный кредитный портфель ПСБ за 9 месяцев этого года вырос на 25%

ТАСС, 3 декабря. Объем регионального кредитного портфеля ПСБ без учета Москвы и Московской области за первые 9 месяцев 2021 года вырос на 25%. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе банка.

"В 2021 году ПСБ усилил свои позиции по всем бизнес-направлениям, укрепил статус опорного банка для ОПК и продолжил наращивать обслуживание клиентов из гражданских сегментов. По итогам работы за 9 месяцев 2021 года рост регионального кредитного портфеля ПСБ без учета Москвы и Московской области составил 25%. Объем привлеченных средств клиентов в регионах также вырос на 25%", - сказано в сообщении.

Отделения банка на сегодняшний день есть в 73 субъектах страны, всего их около 300. В 2021 году банк открыл новые локации, в том числе, в Североморске, Северодвинске, Колпино, Дмитрове, и в результате присоединения Роскосмосбанка – в Мирном, Плесецке и на Байконуре.

В компании заявили, что намерены расширять свое присутствие и продолжать наращивать объемы бизнеса в 2022 году.

"Процесс развития и реформатирования сети ПСБ в следующем году будет направлен, прежде всего, на расширение нашей инфраструктуры с целью повышения доступности точек продаж для военнослужащих, работников оборонно-промышленного комплекса, а также жителей тех городов и населенных пунктов, где мы еще не представлены", - рассказал заместитель председателя ПСБ Сергей Платонов, которого цитирует пресс-служба. Он также отметил, что банк продолжает сохранять курс на масштабную цифровизацию по всем направлениям бизнеса во всех точках присутствия.