ПСБ профинансирует строительство жилья для сотрудников предприятий ОПК

ТАСС, 3 декабря. ПСБ запускает комплексную программу по финансированию строительства жилья для сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которая предполагает льготные условия по ипотеке и инвестиционным кредитам на строительство. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

"Предприятия оборонного комплекса из любого региона России смогут получить инвестиционный кредит для целей строительства жилых домов. Объекты недвижимости планируется возводить на землях самих предприятий или на специально приобретаемых земельных участках, в том числе при финансовой поддержке ПСБ. Сотрудники предприятий ОПК имеют возможность купить квартиры в таких домах по льготным ценам", - сказано в сообщении.

По условиям программы предприятия ОПК смогут получить сниженную процентную ставку по кредиту на строительство жилья, а работники отрасли - купить жилье без первоначального взноса или воспользоваться субсидиями от работодателя для оплаты ежемесячного платежа. Кроме того, при покупке такого жилья ставка по ипотеке будет снижена для сотрудников предприятий ОПК, которые обслуживаются в рамках зарплатного проекта.

Как отметил директор департамента сложноструктурированных инвестиционных проектов ПСБ Андрей Монахов, слова которого приводятся в сообщении, ПСБ как опорный банк российского ОПК создает возможности для формирования конкурентных условий труда и привлечения высококлассных специалистов на предприятия отрасли. В настоящее время банк реализует несколько пилотных проектов по строительству жилья в разных регионах России.

"Цена квартир в рамках таких проектов определяется с учетом полной инвестиционной стоимости строительства, в целях обеспечения безубыточности, либо необходимого уровня доходности проекта для предприятия, - это позволяет предложить работникам предприятия ОПК квартиры по ценам ниже, чем средний уровень на рынке жилья", - рассказал Монахов.

В ПСБ также отметили, что сейчас для зарплатных клиентов-сотрудников предприятий ОПК действуют сниженные ставки на покупку жилья в ипотеку: по условиям "Госпрограммы-2020" при покупке новостройки ставка для работников отрасли составляет от 5,85%, по программе "Семейная ипотека" - от 4,39%, по программе "Новостройка" - от 8,95%, по программе "Вторичное жилье" - от 9,14%.

ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) - универсальный банк, основанный в 1995 году. Входит в ТОП-10 крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком, законодательно определен в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов.

ПСБ предлагает широкий спектр услуг для розничных и корпоративных клиентов, в том числе для предприятий ОПК, малого и среднего бизнеса, включающих расчетно-кассовое обслуживание, различные программы кредитования и сбережения, брокерские и инвестиционные услуги на финансовых рынках, лизинговые и факторинговые операции, зарплатные проекты и дистанционные сервисы.

Региональная сеть банка насчитывает более 300 офисов и около 10 тыс. банкоматов (включая банкоматы банков-партнеров) по России.