Современное развитие теологии в научно-образовательном пространстве обсудили в РАНХиГС

ТАСС, 6 декабря. В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ состоялась V Всероссийская научная конференция с международным участием "Теология в научно-образовательном пространстве" (16+). Мероприятие было посвящено теоретическим, историческим и практическим направлениям теологии. Организаторами конференции на площадке Президентской академии выступили Институт государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС и Научно-образовательная теологическая ассоциация (НОТА).

Ключевой темой конференции стал междисциплинарный диалог теологии со смежными отраслями знания – философией, филологией, историческими, гуманитарными и социальными науками. Мероприятие затронуло темы, относящиеся к религиозным культурам и современному теологическому и духовно-нравственному образованию. На площадках Академии обсудили историю и методологию православной теологии.

В рамках конференции состоялось Общее собрание Совета и членов Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА). На заседании с докладом "О развитии теологической отрасли и деятельности НОТА в контексте новых задач" выступил президент Ассоциации, председатель Отдела внешних церковных связей, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры митрополит Волоколамский Иларион. Он также провел публичную лекцию "Христианство: от истоков до современности".

"Наша страна имеет уникальный опыт сосуществования и взаимодействия разных религиозных и этнических групп, сообществ, конфессий. Взаимоуважение и взаимопонимание являются важным элементом нашей жизни. Президентская академия – участник Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА), и это участие обусловлено нашей миссией, включая подготовку управленческих кадров для государственной, коммерческой и общественной сфер. Активное участие в Ассоциации осуществляется в том числе в рамках программы "Приоритет 2030": Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия стала одним из наших ключевых партнеров в этом проекте. Только за последние две недели мы совместно провели первый всероссийский конгресс теологических журналов, собравший научные журналы со всей России, и первый всероссийский форум молодых теологов, в котором приняли участие более 300 обучающихся на программах бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Это подтверждает реальную востребованность нашего общего дела. Многие светские образовательные учреждения уже являются частью Ассоциации, другие планируют присоединиться – в том числе к нашей деятельности по сохранению исторического, культурного и нравственного наследия народов нашей страны. Это становится возможным при мощной поддержке Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации и Синодального отдела религиозного образования и катехизации", - сказал ректор Президентской академии, член Совета НОТА Владимир Мау.

В работе мероприятия также приняли участие научный руководитель НИУ ВШЭ, член Совета НОТА Ярослав Кузьминов, ректор Саранской духовной академии митрополит Зиновий, ректор Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского Алексей Чумаченко, председатель Совета по протестантскому образованию Борис Протасевич и другие.

ТАСС – информационный партнер РАНХиГС.