Фонд Росконгресс подвел итоги работы на Международном форуме #МЫВМЕСТЕ

ТАСС, 6 декабря. В Москве состоялся Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ (12+), который объединил волонтеров из более чем 40 стран. Фонд Росконгресс представил свои благотворительные и образовательные проекты на стенде, организованном совместно со своими партнерами. В рамках программы прошли мастер-классы, паблик-токи, а также викторины и AR-квест проекта MARMA.

"Фонд Росконгресс впервые представил свои социальные проекты на таком масштабном Форуме. Мы видим, как на наших глазах меняется отношение молодежи к благотворительным и добровольческим делам, как ребята хотят помогать и быть полезными пожилым людям и людям с ограниченными возможностями. Фонд Росконгресс выступает в этом смысле самым настоящим Пространством доверия. К нам стали обращаться с предложениями и предлагать совместные инициативы. Это и есть та синергия, которая позволяет свернуть горы", – подвела итоги работы стенда заместитель директора, руководитель дирекции по работе с участниками Фонда Росконгресс Мария Киселева.

Гости стенда Фонда Росконгресс получили возможность посетить мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи, рукоделию, краудфандингу и его возможностям. Эксперты Фонда выступили с докладами о том, как сделать постоянную учебу своей работой, как отличить мечту от желания, поговорили о наставничестве в бизнесе и спорте. Также был представлен проект Никиты Никишкина по сбору пластиковых бутылок "Чистое дело".

По словам организаторов, образовательный проект "Школьный друг" получил высокую оценку участников и организаторов Форума. Так, была осуществлена договоренность с Общероссийским народным фронтом о совместной работе над проектом "Взлетная полоса", предоставляющем новые дистанционные возможности для выпускников школ, находящихся под опекой родственников или государства. Также было получено предложение об организации работы в рамках "Школьного друга" в странах Африки.

Общероссийская горячая линия "Мы вместе", запущенная Фондом Росконгресс совместно с Общероссийским народным фронтом в марте 2020 года, представила свои новые направления: организация линий социальных и благотворительных проектов. В числе партнеров Фонда Росконгресс – АНО "Благотворительная служба поиска медицинской помощи "Верное направление" и Фонд поддержки детей с тяжелыми и редкими заболеваниями "Круг добра".

Благотворительным проектам было уделено большое внимание. На стенде Фонда Росконгресс выступили эксперты благотворительного фонда "Детский и взрослый хоспис "Бумажная птица", которые обсудили с гостями, почему важно прививать культуру помощи другим с начальных классов школы, а также поделились опытом реализации проекта "Мечты сбываются". Кроме того, АНО "Благотворительная служба поиска медицинской помощи "Верное направление" и благотворительный фонд "Детский и взрослый хоспис "Бумажная птица" обсудили новые совместные проекты на 2022 год.

На стенде был представлен и еще один новый проект Фонда – Центр карьеры Росконгресс – альтернативная биржа труда для студентов, соискателей с опытом работы, абитуриентов и всех, кто ищет работу. Основная идея Центра – дать соискателям возможность при помощи стажировок и участия в социально значимых проектах развить навыки, необходимые для достижения своих карьерных целей, чтобы устроиться в авторитетные российские и международные организации.

В рамках Форума #МЫВМЕСТЕ соглашение о сотрудничестве подписали спортивная платформа Фонда Росконгресс "РК-Спорт" и благотворительный фонд "Созвездие Добра". Стороны договорились о взаимной информационной поддержке и наметили планы по совместному мероприятию в рамках спортивно-зрелищной программы Петербургского международного экономического форума.

Завершением Форума стало торжественное вручение Международной премии "Мы вместе". Фонд Росконгресс входит в состав Организационного комитета по ее присуждению. Победителям конкурсного трека "Бизнес" были вручены дипломы, а также предоставлена возможность принять участие в Дне молодежного предпринимательства на площадке Российского инвестиционного форума, который состоится в Сочи с 17 по 19 февраля 2022 года, в Международном молодежном экономическом форуме на площадке Петербургского международного экономического форума, а также организовать выставку своих проектов на этих мероприятиях в рамках тематической зоны "РК-Инвестиции".

Как отметили организаторы, главным итогом работы стенда Фонда Росконгресс стал высокий уровень синергии всех его гостей и участников Форума, поиск совместных идей и продвижение инициатив. Социальная повестка заняла важное место в работе Фонда. На Форуме #МЫВМЕСТЕ это направление приобрело дополнительный импульс к развитию.

Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ прошел в Москве с 2 по 5 декабря. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и платформа ДОБРО.РФ. Форум прошел под эгидой ЮНЕСКО.

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