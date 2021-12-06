Власти ЯНАО в два раза увеличат размер шести премий носителям фольклора с 2022 года

САЛЕХАРД, 6 декабря. /ТАСС/. Размер шести премий для носителей фольклора коренных малочисленных народов в Ямало-Ненецком автономном округе будет увеличен в два раза и составит 50 тыс. рублей в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-центре молодежного форума "Российский Север", который впервые проводится в Салехарде.

"На Ямале сохранению самобытного культурного наследия и его внедрению в современную жизнь уделяется большое внимание. Департамент по делам КМНС реализует мероприятия по оказанию государственной поддержки фольклорной деятельности, поощряет носителей фольклора, земляков, пишущих на родных языках коренных малочисленных народов. <…> В два раза [с 2022 года] будут увеличены размеры шести премий губернатора носителям фольклора. Размер каждой премии составит 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Также с 2022 года будет увеличен размер гранта от губернатора для юридических лиц для поддержки фольклорной деятельности КМНС на 100 тыс. рублей, и его размер составит 300 тыс. рублей.

Кроме этого, с будущего года вводятся две новые премии губернатора автономного округа на поддержку инициатив, которые направлены на популяризацию языка и культуры коренных малочисленных народов Севера автономного округа, в том числе молодежных инициатив в масс-медиа и социальных сетях. Размер каждой премии также составит 50 тыс. рублей.

Седьмой Форум "Российский Север" (12+) впервые проходит в Салехарде, он продлится до 9 декабря. В форуме принимает участие 100 человек, самая большая делегация, почти четверть - ямальцы. Работа Форума будет организована по трем основным трекам: сохранение, развитие и популяризация языкового и культурного наследия КМНС; молодежное предпринимательство; арктическое гостеприимство и развитие этнотуризма в местах проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Впервые Форум молодежи молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации "Российский Север" состоялся в 2015 году в Московской области.