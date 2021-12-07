ТМК стала лидером рейтинга устойчивого развития по версии журнала "Эксперт"

ТАСС, 7 декабря. Трубная Металлургическая Компания (ТМК) стала лидером рейтинга устойчивого развития по итогам 2020 года, составленного журналом "Эксперт". За год компания поднялась с седьмой строки на первую и продемонстрировала высокие результаты по экологическим, социальным и экономическим аспектам.

В исследовании приняли участие крупнейшие российские компании, вошедшие в список "Эксперт-400". Их оценка проводилась на основании официальной отчетности и анкетных данных по пяти критериям: экономика, социальная политика и персонал, экология, развитие региона присутствия и работа с малым и средним бизнесом. ТМК получила наибольшее количество баллов за развитие регионов присутствия, финансовые показатели и поддержку региональной экономики, а также сохранила высокие позиции по другим направлениям.

"Применение принципов устойчивого развития - это обязательная составляющая нашей экономической реальности. ТМК изначально следовала этим ориентирам: мы внедряем наилучшие доступные технологии, создаем эффективные экономические связи и комфортную для жизни среду в регионах, содействуем развитию собственных сотрудников и жителей наших городов. Сегодня следование ESG-принципам становится обязательным условием для успешного роста компаний. Появляются новые требования в области экологии, социальной политики, управления. Мы всегда стремились соответствовать лучшим практикам устойчивого развития и, как показывают результаты рейтинга, занимаем лидирующие позиции в этой сфере", - сказал генеральный директор ТМК Игорь Корытько.

Эффективная политика ТМК в сфере защиты окружающей среды, работы с персоналом и взаимодействия с регионами, а также практика корпоративного управления компании неоднократно получали высокую оценку экспертного сообщества. Так, в 2021 году ТМК вошла в число "золотых" работодателей России по версии журнала Forbes, где компании оценивались по ключевым ESG-параметрам. В числе достижений ТМК - премия в области экологических технологий "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021". Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в ТМК, победил в номинации "Эффективный экоменеджмент", а сама компания получила специальный диплом за эффективное продвижение экологических технологий.

Кроме того, ТМК в 2021 году вошла в число российских лидеров по противодействию коррупции. Система антикоррупционной защиты компании получила высокую оценку в "Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса - 2021", составленном Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), а "Горячая линия" ТМК по противодействию коррупции вошла в число топ-15 подобных практик российских компаний по версии "Трансперенси Интернешнл".

ТМК - глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России, Румынии, Казахстане и Чехии. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК занимают нарезные нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям более чем в 80 странах мира. Компания также поставляет специальные трубы и трубопроводные системы для атомной энергетики, продукцию для химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей. ТМК сочетает поставки продукции с широким комплексом сервисных услуг по термообработке, нанесению защитных покрытий, нарезке премиальных соединений, складированию и ремонту труб. Компания совершенствует свои научно-технические компетенции и ведет разработку инновационной трубной продукции на базе научно-технического центра (НТЦ) в Сколково и Русского научно-исследовательского института трубной промышленности (РусНИТИ) в Челябинске. Акции ТМК обращаются на Московской бирже.