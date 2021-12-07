Бренд PRO PLAN® и госпиталь "Skolkovo Vet" подписали соглашение о сотрудничестве

ТАСС, 7 декабря. Эксперт в области питания и ухода за питомцами бренд PURINA PRO PLAN® и Ветеринарный Госпиталь "Skolkovo Vet" подписали соглашение о сотрудничестве с целью содействия развитию ветеринарии в России и повышения значимости питания для здоровья домашних животных среди ветеринарных врачей и владельцев домашних животных. Объединив экспертные знания и опыт в формировании полноценного и сбалансированного рациона бренда PRO PLAN® и сильную профессиональную команду, новейшее оборудование и последние разработки в области ветеринарии Госпиталя "Skolkovo Vet", питомцы и их владельцы получат максимально полный подход к формированию плана лечения и профилактических рекомендаций.

По данным Института PURINA 83% владельцев домашних животных хотели бы получать от ветеринарного врача рекомендации по подбору питания для своего питомца, в то же время только 22% ветеринарных врачей их предоставляют. Кроме того, в случае включения лечебного питания в схемы лечения достигается более высокая эффективность назначенной терапии. Поэтому партнеры договорились об интеграции в лечебную практику специальных рационов в качестве поддерживающего или основного питания. Помимо этого, PRO PLAN® и "Skolkovo Vet" будут совместно работать над несколькими образовательными проектами на базе Института PURINA, заниматься организацией программ повышения профессиональной квалификации для ветеринарных врачей, а также разработкой единых стандартов лечения домашних животных в России в первую очередь по таким направлениям, как нефрология, гастроэнтерология и дерматология.

"На протяжении многих лет бренд PRO PLAN® инвестирует в развитие ветеринарной профессии в России путем обмена знаниями и распространения информации о новейших разработках и достижениях в ветеринарной медицине. Здоровье домашнего животного напрямую зависит от его питания, и для нас очень важно, что наш партнер "Skolkovo Vet" полностью разделяет это убеждение. Вместе мы будем доносить значимость и ценность правильно подобранного рациона питомцев, чтобы помочь домашним животным жить лучше и дольше", - говорит руководитель направления по развитию продаж Специализированного канала "Нестле Пурина Петкер" Елена Шувалова.

"Нашей главной задачей было создать такую систему работы госпиталя, чтобы мы могли контролировать состояние каждого питомца, оперативно подключать необходимых специалистов, проводить исследования на собственной базе - все это дает нам точность, скорость и гарантированный, контролируемый результат. Нам важно уделять внимание каждому аспекту жизни наших пациентов, в том числе правильному питанию, что является важным компонентом в комплексном подходе поддержания здоровья. Мы уверены в том, что теперь вместе с нашим партнером, брендом PRO PLAN®, мы сможем сделать жизнь наших питомцев долгой и качественной" - говорит главный врач Ветеринарного Госпиталя "Skolkovo Vet" Алена Бойкова.

Сотрудничество с Ветеринарным Госпиталем "Skolkovo Vet" является продолжением системной работы бренда PRO PLAN® с ведущими ветеринарными центрами в России, такими как сеть ветеринарных центров "МЕДВЕТ", ИВЦ Международной ветеринарной академии, ветклиника "Биоконтроль", ЛДВЦ МВА им. Скрябина, и ветеринарные клиники "БЭСТ" в Новосибирске и другими центрами. Благодаря реализации совместных образовательных проектов ежегодно более 3 тыс. ветеринарных врачей со всей России имеют возможность получить доступ к современным знаниям и технологиям в ветеринарной медицине.