В рамках "ЭКСПО - 2020" КАПИТАЛ LIFE и SAS объявили о стратегическом сотрудничестве

ТАСС, 7 декабря. Страховая компания КАПИТАЛ LIFE (ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни") и компания SAS в рамках форума "Время инноваций", который входит в деловую программу российского павильона международной выставки "ЭКСПО - 2020" (EXPO2020) в Дубае, объявили о начале стратегического сотрудничества в сфере инноваций и технологий.

О достигнутых договоренностях сообщили генеральный директор КАПИТАЛ LIFE Евгений Гуревич и региональный вице-президент SAS CEMEA Шукри Дабаги.

Совместные инициативы будут включать в себя исследование и использование лучших мировых практик в области искусственного интеллекта, продвинутой аналитики данных и стандартов ESG. В частности, КАПИТАЛ LIFE и SAS планируют реализацию новых технологических проектов в сфере страхования, создание решений для цифровой трансформации клиентского сервиса и интеграции лучших мировых ESG-практик.

Представители компаний объявили о скором запуске уникального для российского рынка страхования жизни проекта по созданию автоматизированной системы омниканальных клиентских коммуникаций, учитывающих профиль клиента и контекст его жизни.

"Технологическая и инновационная трансформация в соответствии с принципами устойчивого развития является стратегическим направлением нашей компании, и мы очень рады, что одним из ключевых партнеров КАПИТАЛ LIFE в этой области стала компания SAS - признанный мировой лидер в сфере решений для анализа данных. Уверен, вместе мы осуществим прорывные проекты, которые сделают отрасль страхования жизни в нашей стране еще более инновационной и клиентоцентричной", - отметил Евгений Гуревич.

"С помощью аналитических технологий и сервисов мы помогаем тысячам компаний по всему миру выстраивать прочные отношения с их клиентами. Для нас очень ценно, что КАПИТАЛ LIFE, один из лидеров страхования жизни в России, выразила готовность взять лучшее из накопленного нами опыта. Это поможет компании не только выстроить новый клиентский опыт, но и улучшить показатели лояльности и бизнес-результаты", - говорит Шукри Дабаги.