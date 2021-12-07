Андрея Бабияна признали "Джентльменом индустрии" на премии SPEAR’S Russia

ТАСС, 7 декабря. 6 декабря 2021 года в Москве объявлены лауреаты 13-й ежегодной премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards, где отмечают лучших представителей индустрии private banking и wealth management, включая банки, управляющие и инвестиционные компании, а также юридические фирмы.

В этом году в номинации "Джентльмен индустрии" победителем был признан заместитель генерального директора, директор департамента по работе с состоятельными клиентами УК "Альфа-Капитал" Андрей Бабиян. Личная премия в этой номинации присуждается наиболее успешным менеджерам рынка частного банковского обслуживания и управления крупным капиталом.

Андрей Бабиян работает в компании "Альфа-Капитал" с 2007 года, руководит департаментом по работе с состоятельными клиентами, возглавляет программу финансовых услуг и привилегий Alfa Capital Wealth. В компании обслуживается более 8 тыс. состоятельных инвесторов со средним счетом около 80 млн рублей. "Альфа-Капитал" активно развивает актуальные предложения для состоятельных клиентов. В ноябре 2021 года УК "Альфа-Капитал" была признана управляющей компанией года в категории "Инвестиции состоятельных клиентов" на ежегодной премии Investment Leaders Award. На протяжении уже шести лет компания является бессменным лидером рынка индивидуального доверительного управления активами среди российских УК.

"Работа с состоятельными инвесторами - одно из ключевых направлений бизнеса компании, которое развивается динамично, следуя за запросами клиентов и последними тенденциями рынка. Число долларовых миллионеров в мире и в России в частности неуклонно растет, что выделяет роль управляющих компаний как опытного партнера для приумножения капитала. Большинство наших состоятельных инвесторов работают с компанией более пяти–семи лет, и для нас это важный показатель успешных взаимоотношений. Благодарю жюри за высокую оценку и наших клиентов - за доверие!" - прокомментировал директор департамента по работе с состоятельными клиентами УК "Альфа-Капитал" Андрей Бабиян.

Организаторы премии в России - портал PBWM.ru и журнал SPEAR’S Russia. Премия учреждена и вручается по аналогии с британской SPEAR'S Wealth Management Awards в Лондоне.

Справка

УК "Альфа-Капитал" - одна из крупнейших компаний на рынке управления активами. "Альфа-Капитал" была создана в 1996 году и является пионером рынка управления активами частных, институциональных и корпоративных инвесторов. "Альфа-Капитал" входит в консорциум "Альфа-Групп" - одну из самых крупных финансово-промышленных структур России.