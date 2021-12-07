Учалинский ГОК передал городу в Башкортостане два социальных объекта

ТАСС, 7 декабря. В рамках благотворительной деятельности АО "Учалинский ГОК" (предприятие сырьевого комплекса Уральской горно-металлургической компании) построило в городском микрорайоне "Рудник" города Учалы (Республика Башкортостан) детскую спортивную площадку и фельдшерско-акушерский пункт. Как сообщили во вторник в пресс-службе УГМК, торжественная передача социальных объектов Учалинской центральной городской больнице и администрации городского поселения "город Учалы" состоялась сегодня.

"Участие в решении социально-экономических проблем района и города для Учалинского ГОКа - обычная практика, обусловленная принципами корпоративной социальной ответственности УГМК. В этом году благодаря эффективной работе коллектива комбината мы реализовали два крупных социальных проекта, пусть они служат долго, обеспечивая жителей качественной медико-санитарной помощью и безопасным детским отдыхом", - приводят в сообщении слова директора АО "Учалинский ГОК" Закарии Гибадуллина.

Место для расположения блочно-модульного ФАПа руководство больницы и администрации города определило рядом с местной школой. Учалинский ГОК произвел на земельном участке полный комплекс строительных работ: участок был распланирован, отсыпан скальным грунтом и щебнем, заасфальтирован. Построен фундамент под блочно-модульное здание, к которому подведены необходимые коммуникации. Сама конструкция здания изготовлена на заводе, доставлена на место и собрана из готовых модулей.

В пресс-службе добавили, что в фельдшерско-акушерском пункте общей площадью 63 кв. м есть кабинет приема, процедурный и смотровой кабинеты, помещение ожидания, санузел с доступом маломобильных групп населения, помещение для хранения медикаментов, помещение для персонала. ФАП полностью оснащен необходимой мебелью и оборудованием.

"До конца года мы подготовим лицензию, по ее получению ФАП официально начнет свою работу. Здесь будет организован первичный прием фельдшера с возложением обязанностей врача для 3200 человек взрослого и 800 детского населения микрорайона", - цитируют в пресс-службе слова заместителя главного врача Учалинской ЦГБ Арслана Файзуллина.

На спортивной игровой площадке строительные работы тоже завершены. Территория разделена на три зоны: мини-футбольное поле, площадку для баскетбола и волейбола и площадку для игрового комплекса, вокруг которой разместилась беговая дорожка. Обе площадки для игры с мячом огорожены современной металлической сеткой. Пока на всех трех зонах уложено только асфальтовое покрытие, а мягкое резиновое появится не раньше весны - с установлением теплой и сухой погоды.

"Все, наверное, помнят, что здесь была единственная горка, которая каждую весну тонула в воде. Теперь на площадке разместились и игровые формы, и спортивный инвентарь, и тренажеры, - словом, в этой части микрорайона появился целый многофункциональный комплекс для детей любого возраста, что очень радует. Хочу поблагодарить руководство Учалинского ГОКа и УГМК за реализацию подобных социально-направленных проектов, - приводят в сообщении слова главы администрации ГП г. Учалы Ильмира Газизова.

Всего на строительство ФАПа и детской спортивной игровой площадки Учалинский ГОК направил более 18,5 млн рублей.

О предприятии

Учалинский горно-обогатительный комбинат является крупным производителем медного и цинкового концентратов в России. Потребители продукции, в основном, - предприятия металлургического комплекса УГМК: ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод", ОАО "Святогор" и ОАО "Челябинский цинковый завод", изготавливающие из медного и цинкового концентратов черновую медь, цинк, серную кислоту. Кроме того, АО "Учалинский ГОК" осуществляет производство извести и щебня. В настоящее время численность работников комбината составляет свыше 5 тыс. человек, добыча медно-колчеданных руд ведется на Узельгинском, Талганском, Молодежном, Западно-Озерном, Озерном, Учалинском и Ново-Учалинском месторождениях.

УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания производит цинк, медь, драгоценные металлы, выпускает стальной прокат и добывает уголь.