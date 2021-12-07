Эксперты: проекты "Роснефти" с индийскими компаниями дают энергодиалогу новую платформу

ТАСС, 7 декабря. Участие индийских партнеров в проектах "Роснефти" от добычи до транспортировки и потребления энергии дает основу для выхода сотрудничества стран на новый институциональный уровень, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Подписанные в ходе визита президента России Владимира Путина в Индию соглашения подчеркнули не только особые политические отношения между странами. В одном из ключевых направлений сотрудничества, энергетическом, задан вектор формирования партнерства по всей технологической цепочке, причем с учетом мирового энергоперехода на низкоуглеродные источники.

Состоявшийся визит Владимира Путина в Индию - фактически лишь вторая его зарубежная поездка за почти два пандемийных года. Итоговое заявление охватило почти сотню обсужденных тем в политике и стратегическом планировании, экономике, военной сфере и безопасности, науке и технологиях, культуре и гуманитарных проектах. А одним из ключевых элементов, связывающим страны, названо сотрудничество в области энергетики. Речь идет о наращивании поставок российский нефти, давней заинтересованности Индии в увеличении импорта СПГ по Севморпути, развитии сотрудничества в газовой сфере, а также в низкоуглеродных проектах, в том числе водородных.

"Ключевую роль в энергодиалоге играет компания "Роснефть", которая активно развивает с индийскими партнерами интегральный формат сотрудничества по всей технологической цепочке - от добычи до нефтепереработки и реализации нефтепродуктов", - отметил директор Центра политической информации Алексей Мухин.

"После вхождения "Роснефти" в капитал Nayara Energy индийская компания запустила амбициозную программу развития своего НПЗ и сети АЗС, а российская получила успешный международный проект, занявший лидирующие позиции в инвестиционном сотрудничестве двух стран", - добавил доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков. Среди совместных активов сторон в России - "Ванкорнефть", "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" и "Сахалин-1", ведущиеся с участием консорциума индийских компаний. "Объем взаимных инвестиций в проекты с участием "Роснефти" и индийских партнеров превысил 17 млрд долларов. Это больше половины общего объема накопленных российско-индийских инвестиций на данный момент", - отметил Крутаков.

Перспективы развития

Потенциал развития еще масштабней. "Индийцы являются одним из самых вероятных инвесторов в проект "Восток Ойл" на Таймыре", - напомнил гендиректор "ИнфоТЭК-Терминал" Рустам Танкаев. Он добавил, что вместе с этим неслучаен и интерес индийских партнеров к судостроению: в сентябре премьер-министр Индии Нарендра Моди на Восточном экономическом форуме заявил о том, что одна из индийских судоверфей стала партнером судостроительного комплекса "Звезда" на Дальнем Востоке. По мнению эксперта, это подтверждает заинтересованность партнеров в создании стоимости во всех звеньях производственной цепочки: в геологоразведке и добыче, создании флота для транспортировки, переработке и реализации нефтепродуктов на рынке Индии и всем южноазиатском регионе. "Если индийские компании примут участие в этих двух знаковых проектах "Роснефти", то технологическая цепочка будет окончательно сформирована. А энергодиалог стран станет не менее важной основой двустороннего сотрудничества, чем политические и военно-технические соглашения", - подчеркнул он.

Зампредседателя комитета по экономической политике Госдумы РФ, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин считает, что фактически речь может идти о создании новой институциональной платформы для практического сотрудничества между Россией и Индией в сфере энергетики. Он напомнил, что премьер-министр страны Нарендра Моди, является сторонником взвешенного, плавного, сбалансированного движения в сторону безуглеродной энергетики. Такой подход принят и в России.

По словам Делягина, активно развивающаяся экономика Индии требует все больше энергоресурсов и потому власти страны с интересом смотрят на уникальный низкоуглеродный по добыче низкосернистой нефти "Восток Ойл". Делягин считает, что с учетом потенциала Северного морского пути у Россия есть все возможности основным энергетическим партнером Индии.