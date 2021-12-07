В Эрмитаже открылась выставка работ Альбрехта Дюрера при поддержке Группы "Россети"

ТАСС, 7 декабря. В Эрмитаже открылась выставка работ Альбрехта Дюрера (0+), приуроченная к 550-летию со дня рождения одного из крупнейших мастеров эпохи Возрождения. В Николаевском зале Зимнего дворца представлено более 400 работ. В церемонии открытия приняли участие Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и Первый заместитель генерального директора - Исполнительный директор ПАО "Россети" Андрей Муров.

Юбилейная выставка продлится до 28 марта 2022 года. Основой выставки стали резцовые гравюры и ксилографии, а также памятники монументальной гравюры. Здесь можно увидеть собственноручные рисунки Дюрера, в том числе эскизы церковных витражей, штудии к живописному алтарю, наброски к гравюре и портреты.

"Эразм Роттердамский, якобы, говорил, что Дюрер "оскорбил бы свои произведения, если бы решил внести в них краски". Дюрер - великий живописец, но гравер и рисовальщик он - непревзойденный. Про это - выставка, украшенная серией мультимедийных творений, увенчанных замечательной музыкой", - отметил Михаил Пиотровский.

"Поддержка гуманитарных инициатив, сохранение исторического и культурного наследия имеет большое значение для Группы "Россети". Компания представлена практически во всех регионах страны. Конечно, приоритет - надежное и качественное электроснабжение потребителей. Однако мы также стараемся вносить посильный вклад в развитие общественной жизни. Быть партнером Государственного Эрмитажа - большая честь и удовольствие, ведь это всегда означает сопричастность самым масштабным и интересным событиям в мире искусства", - сказал Андрей Муров.

Экспозиция организована Государственным Эрмитажем при участии Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Российской национальной библиотеки, Государственной Третьяковской галереи, Ярославского художественного музея. Банк ВТБ, выступивший генеральным спонсором выставки, предложил другим своим партнерам - Теодору Курентзису и коллективу musicAeterna - подготовить "саундтрек" к экспозиции, который можно будет прослушать во время посещения выставки.

Группу "Россети" и Государственный Эрмитаж связывает длительное сотрудничество. Первый совместный проект был реализован в 2014 году в честь празднования 250-летия музея. В последние годы компания стала партнером музея на выставках творческого дуэта Ильи и Эмилии Кабаковых, шедевров импрессионистов и модернистов из коллекции братьев Морозовых и уникальной мультимедийной экспозиции на тему картины Рембрандта "Возвращение блудного сына".