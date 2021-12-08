Программу по получению жилищной субсидии обновят для коренных народов Югры

ТАСС, 8 декабря. Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ разработает новые предложения в части предоставления жилищной субсидии представителям коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Об этом сообщил на панельной дискуссии в рамках форума "Российский Север" в Салехарде член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, первый вице-президент Ассоциации КМНСС и ДВ РФ Александр Новьюхов.

В регионе действует государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты- Мансийского автономного округа-Югры". Во время дискуссии одна из участниц форума отметила, что спрос на такую жилищную субсидию есть, однако подать заявку на ее получение нет возможности.

"Действительно, учитывая определенные решения и количество заявителей на получение жилищной субсидии по программе обеспечения жильем коренных народов в Югре, было принято решение временно приостановить получение так называемых заявлений. В настоящий момент количество заявителей в разы уменьшилось, более того, я скажу вам, что в настоящий момент сформирована и создана рабочая группа при правительстве автономного округа, в рамках которой планируется разработка новых предложений в части реализации прав коренных народов в Югре на получение жилищной субсидии. Процесс идет", - сказал он.

Седьмой Форум "Российский Север" впервые проходит в Салехарде, он продлится до 9 декабря. В форуме принимает участие 100 человек, самая большая делегация, почти четверть - ямальцы. Работа Форума будет организована по трем основным трекам: сохранение, развитие и популяризация языкового и культурного наследия КМНС; молодежное предпринимательство; арктическое гостеприимство и развитие этнотуризма в местах проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Впервые Форум молодежи молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации "Российский Север" состоялся в 2015 году в Московской области.