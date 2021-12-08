Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" получила премию "Время инноваций"

ТАСС, 8 декабря. Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" стала лауреатом премии "Время инноваций – 2021" за разработку и запуск цифрового продукта накопительного страхования жизни "Авантаж Онлайн". Вручение премии прошло 7 декабря.

Продукт "Авантаж Онлайн" позволяет оформить полис накопительного страхования жизни (НСЖ) через интернет, при этом идентификация клиента происходит посредством портала Госуслуг. Такая мера позволила сократить клиентский путь и обеспечить доступность продукта в период ограничений, связанных с пандемией, сообщили в компании.

"Продукт "Авантаж Онлайн" дает возможность клиенту осознанно принять решение о покупке, быстро и удобно оформить полис, не выходя из дома. Полученная сегодня награда подтверждает, что стратегический курс компании "Ингосстрах-Жизнь" на развитие онлайн-продвижения совершенно очевидно отвечает клиентским потребностям. Мы продолжим разработку программ, которые делают страхование для клиентов еще более доступным и эффективным", – прокомментировал генеральный директор страховой компании "Ингосстрах-Жизнь" Владимир Черников.

Премия "Время инноваций" учреждена фондом "Социальные проекты и программы" в 2011 году. Каждый год экспертный совет, состоящий из признанных специалистов в области науки, инноваций, авторитетных общественных деятелей, представителей бизнеса и органов государственной власти, выявляет лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций во всех сферах.

ООО "СК "Ингосстрах - Жизнь" входит в группу "ИНГО" и специализируется на долгосрочном страховании жизни, пенсионном страховании и страховании от несчастных случаев и болезней. Компания выделена из состава "Ингосстрах" в 2003 году в соответствии с законодательными требованиями о разделении компаний, занимающихся страхованием жизни и страхованием иным, чем страхование жизни.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. "Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.