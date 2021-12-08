Объявлены имена лауреатов просветительской Премии "Знание"

ТАСС, 8 декабря. 7 декабря в Московском театре мюзикла состоялось вручение первой просветительской Премии "Знание" (16+). В торжественной церемонии награждения, организованной Российским обществом "Знание", принимали участие выдающиеся представители сфер искусства, культуры, науки, бизнеса, медиа-эксперты, авторитетные общественные и государственные деятели. В зале собрались номинанты из 30 городов: Кирова и Салехарда, Уфы и Кургана, из города Трехгорный Челябинской области и города Белово в Кемеровской области, из города Искитим под Новосибирском и из Элисты, чтобы услышать имена лауреатов премии. Лучшими из более чем 3000 претендентов на победу были названы 14 проектов, 11 просветителей и одна компания.

Победителями в главной номинации "За общий вклад в просвещение" стали: российский кардиохирург, ученый, академик РАН Лео Бокерия - в категории "Просветитель года", он также стал победителем в номинации "Спорт и ЗОЖ"; проект президентской платформы "Россия - страна возможностей", всероссийский конкурс для школьников "Большая перемена", - в категории "Лучший просветительский проект" и компания "Яндекс" - в категории "Лучшая просветительская компания". Награды вручил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

"В восточной философии считается, что для настоящего наставника ученик - это не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который нужно зажечь. Для этого нужно самому гореть. Сегодняшние лауреаты - это люди, заслуживающие безграничного уважения, люди, которые сделали своим призванием передачу знаний и опыта подрастающему поколению. Цель премии в том, чтобы мы этих замечательных людей увидели и поблагодарили. Мне кажется, эту задачу мы выполнили. В стране еще тысячи таких людей, и надеюсь, что их проекты будут тоже представлены на премию общества "Знание". Она точно станет ежегодной, и скоро мы начнем принимать заявки на следующий сезон", - отметил Сергей Кириенко.

Дважды лауреат Премии "Знание" Лео Бокерия обратился к гостям церемонии со сцены: "Я хочу пожелать вам крепкого здоровья. И чтобы те поколения людей, которые через пять, 10, 50 лет будут стоять на этом месте, были лучше и счастливее нас".

Лауреатами премии в номинации "По версии слушателей" стали проект "Что не найдешь в учебнике: вопросы и ответы" - историческая рубрика проекта "Социальный навигатор", входящего в медиагруппу "Россия сегодня", а также ученый-филолог, писатель и журналист Иван Пырков. Их выбрали жители страны во время открытого голосования, которое проходило на сайте премии с 29 ноября по 6 декабря. Всего в голосовании приняло участие более 9 тыс. человек.

Премию "Знание" вручали члены Почетного жюри. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков наградил просветителя-физика из Санкт-Петербурга Антона Шейкина в номинации "За активную просветительскую деятельность в вузе". Помощник Президента РФ Владимир Мединский вручил награду "За вклад в просвещение в сфере "История" мультимедийной выставке "Александр Невский: история жизни благоверного князя языком графического романа". Ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий поздравил с победой врача-вертебролога Полину Очирову из Кургана, лауреата в номинации "За вклад в просвещение в сфере "Наука и Технологии". Народный артист РФ Константин Хабенский вручил награду в номинации "За лучший просветительский фильм" проекту "Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС".

В некоторых номинациях лауреатами премии стали просветители, чья деятельность направлена на сохранение и преумножение местного культурного, исторического и природного наследия. Например, Елена Кузеванова, кандидат биологических наук, сотрудник Байкальского музея Иркутского научного центра, стала лауреатом в номинации "За вклад в просвещение в сфере "Экология". Благодаря ее стараниям и упорству в школах Байкальского региона появился курс "Байкаловедение". Режиссер и сценарист из Красноярска, основатель проекта Siberia.DOC Николай Бем, победивший в номинации "За вклад в просвещение в сфере "Культура и искусство", помогает кинематографистам и начинающим режиссерам снимать фильмы про малую родину, рассказывающие о том, как живет российская глубинка.

Победителями стали несколько проектов, нацеленных на решение проблем доступности знаний и инклюзивности. Например, проект "Сказки для и про особенных детей" Татьяны Маркиновой из г. Белово Кемеровской области победил в номинации "За вклад в просвещение в сфере "Культура и искусство". Татьяна методом сказкотерапии помогает особенным детям интегрироваться в общество. Проект POжестI победил в номинации "За активную просветительскую деятельность в вузе". Авторы проекта работают над значимой тематикой инклюзии людей с нарушениями слуха: разрабатывают курсы для изучения русского жестового языка, иллюстрации жестов для свободного изучения в интернете и многое другое.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов вручил премию проекту "Билет в будущее" в номинации "За активную просветительскую деятельность в школе" и поделился своими впечатлениями: "Мы наблюдаем большой интерес со стороны школьников и студентов техникумов к участию в тех проектах, которые проводит общество "Знание". Проект "Билет в будущее" очень важен с точки зрения профессиональной ориентации школьников. Все проекты, которые были отобраны и прошли через общество "Знание", мы реализуем в школах".

Лауреаты Премии будут приглашены к сотрудничеству с обществом "Знание" и получат статус резидента "Центра знаний" на горе Машук. Он открывает победителям доступ к широким возможностям своей мультимедийной инфраструктуры, а также к комплексной образовательной программе по разработке, производству и продюсированию просветительского контента. Резиденты центра также получат поддержку общества "Знание" в продвижении своих проектов на широкую аудиторию.

Всего на соискание Премии было подано 3053 заявки из 80 регионов России. В топ-10 регионов по количеству заявок вошли Москва, Санкт-Петербург, Ростовская, Свердловская, Челябинская, Иркутская, Новосибирская области, Республика Башкортостан, Краснодарский край, а также Удмуртская Республика. Самыми популярными стали номинации: "За общий вклад в просвещение" (14% от общего числа заявок), "Культура и искусство" (12%), "За активную просветительскую деятельность в школе" (11%) и "История" (10%). Две трети заявок номинировали проекты, треть - персонально деятелей просвещения.

Ознакомиться с проектами номинантов из шорт-листа, а также списком лауреатов можно на официальном сайте премии.

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