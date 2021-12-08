Группа "Самолет" сокращает время расчета с подрядчиками с 30 до 4 дней

ТАСС, 8 декабря. В группе "Самолет" создано цифровое решение, позволяющее сократить время расчета с подрядчиками по актам выполненных работ (КС-2) с 30 до 4 дней. На текущий момент средний показатель времени расчета составляет 7-8 дней, а в рамках работы над проектом жилого комплекса "Томилино Парк" показатель достиг беспрецедентных 4 дней. Задача следующего года - сократить процесс до 2-3 дней. Это количество времени должно стать средним показателем для обработки всех КС по проекту.

В рамках внедрения автоматизации за текущий год было оптимизировано более 50 производственных процессов. Помимо сокращения времени расчетов с подрядчиками, внедряемые технологии дают возможность в режиме реального времени фиксировать динамику выполняемых работ и контролировать расходы, что делает весь процесс реализации инвестиционно-строительного проекта максимально прозрачным и безопасным.

Количество документов для формирования КС по каждому проекту огромно. Например, только за октябрь по проекту "Томилино Парк", который показал наилучшие результаты по итогам внедрения решения, через него прошло 52 комплекта документов. В то время как в ЖК "Люберцы" у компании в активной работе сейчас 40 домов, а это порядка 80-100 подрядчиков. Учитывая большое количество проектов у группы "Самолет", можно представить, что объем документооборота только по КС просто колоссальный.

Обычно формат взаимодействия с подрядчиками по актам выполненных работ достаточно сложный для обеих сторон: подрядчик мог подать выполненные объемы и направить документы девелоперу только в определенные дни месяца, после чего ждать проверки выполненных объемов и зачисления средств на расчетный счет. Весь процесс занимал около 30 дней. Службы контроля (технический надзор, ПТО и др.) испытывали очень большую нагрузку в конце месяца, а подрядчики были вынуждены ожидать своей очереди на проверку.

Для решения проблемы в компании объединили усилия специалистов разных подразделений. В результате был создан цифровой модуль, соединивший в себе микроприложения, отвечающие за разные функции, и позволяющие подрядчику и заказчику работать сообща на одной платформе. Сейчас каждый подрядчик может подать заявку по КС в любое время, а специалисты технадзора проверить их, наряду с ежедневной работой в рамках контроля качества выполняемых работ. Календарь занятости технадзора находится в открытом доступе и позволяет формировать удобный для всех режим взаимодействия.

На этапе расчетов также автоматизирован механизм зачета авансов: на текущий момент уже 60% случаев происходят без участия человека. Развитие цифрового направления позволяет ускорить и работу бухгалтерии. Специалисты получают полный пакет документов в цифровом виде с электронными подписями со стороны подрядчика и заказчика, счетом и счет-фактурой, которые автоматически проходят обработку внутри системы. Все необходимые документы система формирует автоматически.

Цифровая платформа группы "Самолет" позволяет хранить всю исполнительную документацию в одном месте в четком порядке, понятном и удобном для участников процесса. Функции системы доступны онлайн с любого гаджета и места работы.

"Идеология нашей компании, ориентированная на создание комфортной жизни и экономии времени, распространяется и на жителей наших комплексов, и на сотрудников, и на партнеров. Благодаря современным технологиям мы можем нанимать на работу лучших специалистов из любой точки мира, а автоматизация производственных процессов в части взаиморасчетов с подрядчиками способствует тому, что мы работаем с лучшими игроками рынка", - комментирует директор по цифровым продуктам группы "Самолет" Павел Гуштюк.

Группа "Самолет"

Группа "Самолет" основана в 2012 году. Сегодня компания является одним из крупнейших федеральных девелоперов и входит в ТОП-3 застройщиков России по объему текущего строительства. Группа включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. В октябре 2020 года Группа провела первичное размещение акций на Московской бирже.

"Самолет" специализируется на реализации масштабных проектов комплексного освоения территорий и предусматривает строительство объектов социальной инфраструктуры и создание рабочих мест одновременно с первыми очередями кварталов.

С момента основания компания ввела в эксплуатацию более 2,9 млн кв. м недвижимости в Московском регионе и Ленинградской области. Земельный банк составляет 24,6 млн кв. м реализуемой площади и продолжает расти.