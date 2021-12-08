"Ингосстрах", СОГАЗ и АльфаСтрахование застраховали запуск космических аппаратов

ТАСС, 8 декабря. "Ингосстрах" совместно со страховой группой "СОГАЗ" и компанией "АльфаСтрахование" застраховал риски при запуске и эксплуатации на орбите космических аппаратов "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7". Страхователем выступает ФГУП "Космическая связь". Доли состраховщиков распределены следующим образом: "Ингосстрах" - 60%, СОГАЗ – 30%, "АльфаСтрахование" - 10%.

В рамках договора спутники связи застрахованы от полной и частичной гибели при запуске и последующей эксплуатации в течение 1 года с момента запуска, включая период проверок служебных систем спутников на орбите. Сумма страхования для космического аппарата "Экспресс-АМУ3" составила более 7,855 млрд рублей, "Экспресс-АМУ7" - около 7,035 млрд рублей. Запуск спутников запланирован на 12 декабря 2021 года.

"Солидный опыт и значительные успехи в сфере космического страхования позволяют компании "Ингосстрах" сохранять лидерские позиции в страховании космических рисков. Компания в полном объеме выполняет взятые на себя обязательства и не раз выплачивала рекордные для российского рынка страхования суммы. Мы всегда следуем принципам надежного партнерства и ответственности, продолжая реализовывать крупнейшие проекты в сфере космического страхования", – отметил заместитель начальника управления страхования космических и авиационных рисков компании "Ингосстрах" Александр Шевченко.

Спутники "АМУ3" и "АМУ7" предназначены для предоставления цифровых услуг связи и вещания на территории Российской Федерации, в том числе для обеспечения доступа в интернет и телерадиовещания. Спутники "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" планируется разместить в орбитальных позициях 103 и 145 градусов восточной долготы соответственно. Космические аппараты изготовлены АО "ИСС им. академика М.Ф. Решетнева" и европейской компанией Thales Alenia Space Italia.

"Запуск и эксплуатация на орбите спутников "Экспресс-АМУ7" и "Экспресс-АМУ3" позволят обеспечить высокий уровень связи, интернета, цифрового телерадиовещания и передачи данных на территории страны. Участие в этом проекте подтверждает наше уверенное лидерство и квалифицированную экспертизу на рынке страхования космических рисков в России, и мы рады внести свой вклад в обеспечение высокотехнологичных космических аппаратов надежной страховой защитой", — комментирует Заместитель Председателя Правления АО "СОГАЗ" Дмитрий Малышев.

ФГУП "Космическая связь" – национальный оператор спутниковой связи, космические аппараты которого обеспечивают глобальное покрытие. Предприятие входит в десятку крупнейших спутниковых операторов мира по объему орбитально-частотного ресурса. Организация имеет более чем 50-летний опыт создания и эксплуатации спутниковых систем связи и вещания в государственных и коммерческих интересах на территории России и большинства стран мира.

"Ингосстрах" сотрудничает с ФГУП "Космическая связь" с 1999 года. За это время были реализованы проекты по страхованию запусков и эксплуатации на орбите космических аппаратов серии "Экспресс-А", "Экспресс-АМ", "Экспресс-АТ", "Экспресс-АМУ". Крупнейшим оплаченным убытком за всю историю российского страхования остается выплата, произведенная компанией "Ингосстрах", – 7,8 млрд рублей в связи с гибелью космического аппарата "Экспресс-АМ4R" в 2014 году.

"Страхование спутников "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" по праву можно считать крупнейшим проектом по страхованию в этом году. Общая страховая сумма на запуск составила 14,5 млрд рублей, что составляет почти всю емкость мирового страхового рынка, доступную для российских космических проектов. За время работы в сфере страхования космических рисков "АльфаСтрахование" подтвердила свою надежность и профессионализм, оправдав высокий уровень доверия со стороны клиентов", – говорит Дмитрий Рынкевич, руководитель управления по работе с предприятиями авиационно-космической промышленности и инфраструктуры "АльфаСтрахование".

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. "Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

Страховая Группа "СОГАЗ" основана в 1993 году и является крупнейшим в России страховщиком федерального уровня. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость компаний Группы подтверждены ведущими международными и российскими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.

Группа "АльфаСтрахование" – крупнейшая частная российская страховая группа с универсальным портфелем страховых услуг, который включает как комплексные программы защиты интересов бизнеса, так и широкий спектр страховых продуктов для частных лиц. Группа объединяет АО "АльфаСтрахование", ООО "АльфаСтрахование-Жизнь", ООО "АльфаСтрахование-ОМС", ООО "Медицина АльфаСтрахования" и входит в состав финансово-промышленного консорциума "Альфа-Групп". Услугами "АльфаСтрахование" пользуются более 31 млн человек и свыше 106 тыс. предприятий. Региональная сеть насчитывает 270 филиалов и отделений по всей стране. Надежность и финансовую устойчивость компании подтверждают рейтинги ведущих международных и российских рейтинговых агентств: "ВВ+" по шкале Fitch Ratings, "ВВB-" по шкале S&P и "ruАAA" по шкале "Эксперт РА" и "ААА |ru|" по шкале "Национального рейтингового агентства".

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