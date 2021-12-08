Волонтеры из разных стран отправятся в добровольческую экспедицию в тундру Ямала

ТАСС, 8 декабря. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) организует добровольческую экспедицию Explore Yamal, в ходе которой молодые волонтеры из России и других стран будут знакомиться с коренными народами, помогать им в быту, учиться оказанию медицинской помощи на стойбищах и другое. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах форумов "ICE" и "Российский Север" директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин.

"У нас была мечта сделать так, чтобы Ямал тоже был представлен на международной карте добровольческих миссий. <...> Мы разработали проект, который называется Explore Yamal, его суть в том, что ребята смогут работать помощниками при взаимодействии с детьми, помощи в быту местным жителям, смогут проникнуться в культуру - побывать в Арктике, в стойбище, в настоящих условиях быта коренных жителей, которые проживают на просторах Ямало-Ненецкого автономного округа. Миссия будет продолжаться три дня", - сказал он, уточнив, что уже определены волонтеры для оказания первой медпомощи на стойбищах и помощи при выпасе оленей.

В экспедиции примут участие и иностранцы. Хайруллин отметил, что участники будут документировать все, что произойдет за эти три дня, чтобы позже описания и видеоматериалы "аккумулировать в итоговый продукт и использовать в дальнейшем при создании подобных проектов".

В пресс-службе окружного правительства пояснили ТАСС, что запуск проекта был запланирован на лето 2021 года, на из-за пандемии его пришлось перенести на конец года. Там же уточнили, что в экспедиции примут участие те, кто вакцинирован от новой коронавирусной инфекции либо имеет отрицательный ПЦР-тест и медицинский отвод от вакцинации.

Форум молодых лидеров ICE - единая площадка по развитию международного молодежного сотрудничества стран Арктического совета. На форуме будут созданы и отобраны лучшие проекты молодых лидеров Арктики, которые будут включены в Дорожную карту международных молодежных мероприятий и событий до 2023 года. В эти же дни в регионе проходит седьмой форум "Российский Север".