Совкомбанк присоединился к инициативе ООН по повышению качества обслуживания клиентов

ТАСС, 8 декабря. Совкомбанк вместе с группой из 28 крупнейших иностранных банков в рамках Принципов ответственной банковской деятельности (PRB) Финансовой Инициативы ООН (UNEP FI) принял на себя ряд обязательств по повышению стандартов финансового обслуживания клиентов.

Подписанное соглашение представляет собой ряд коллективных обязательств финансового сообщества в области финансового здоровья клиентов, наряду с некоторыми другими обязательствами в отношении важнейших тем современности, таких как изменение климата и загрязнение окружающей среды.

Банки, присоединившиеся к этой инициативе, установят конкретные целевые показатели в течение 18 месяцев после подписания соглашения. Цели будут связаны с отсутствием навязывания финансовых продуктов, полным и добросовестным информированием клиентов о предлагаемых финансовых и нефинансовых продуктах.

Банки будут публиковать свои целевые показатели в течение 18 месяцев и впоследствии ежегодно отчитываться о них, обеспечивая высокий уровень прозрачности своего прогресса в достижении поставленных целей.

Председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев сообщил: "Мы присоединились к инициативе, соответствующей не только нашим стратегическим целям, но и национальному вектору развития. Совкомбанк рад стать частью международного партнерства и выступить в качестве подписанта-учредителя, чтобы усилить взаимодействие для повышения финансовой доступности и укрепления благополучия населения".

Соглашение также способствует достижению нескольких Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН, среди которых "Ликвидация нищеты" (ЦУР1), "Гендерное равенство" (ЦУР5), "Достойная работа и экономический рост" (ЦУР8), а также "Уменьшение неравенства" (ЦУР10).

ПАО "Совкомбанк" - универсальный банк, входящий в топ-10 крупнейших банков страны (активы: 1,9 трлн рублей по МСФО). В банке работает 22,6 тысяч сотрудников в 2 629 офисах, расположенных в 1 050 населенных пунктах в 78 субъектах Российской Федерации. Банк обслуживает 12,1 млн клиентов: 11,3 млн заемщиков, 0,6 млн вкладчиков и 0,2 млн юридических лиц. Кредитные рейтинги Банка по международной шкале: S&P - "ВВ", прогноз "позитивный", Moody’s -"Вa1", прогноз "стабильный", Fitch - "ВB+", прогноз "стабильный". Кредитные рейтинги Банка по национальной шкале: АКРА - "AA-", прогноз "стабильный", "Эксперт РА" - "ruАA", прогноз "стабильный", "НКР" - "AA-", прогноз "стабильный".

Принципы ответственной банковской деятельности - это уникальная концепция, согласно которой в стратегии и практике банков-участников должны учитываться стратегические цели развития общества, отраженные в Целях устойчивого развития (ЦУР) ООН и Парижском соглашении по климату. Эти Принципы были разработаны в 2019 году совместными усилиями инициативных банков и Организации Объединенных Наций и призваны обозначить цель, стратегию и намерения в сфере устойчивого финансирования. Банки-участники обязуются следовать Принципам при работе по всем направлениям своей деятельности как на уровне стратегии, так и на уровне управления активами и операциями. Более 250 банков, которые представляют более 40% мировых банковских активов, уже присоединились к этой инициативе по внедрению изменений, в рамках которой в течение четырех лет они проведут анализ объема необходимых изменений, определят соответствующие задачи и сформируют отчетность о своей деятельности в рамках Принципов.