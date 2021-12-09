Завершился Всероссийский конкурс журналистов "Золотой Гонг"-2021

ТАСС, 9 декабря. Церемония награждения победителей "Золотого Гонга" (16+) состоялась 3 декабря. Впервые конкурс проводился в комбинированном формате. По словам организаторов конкурса, это обстоятельство не повлияло на качество основного мероприятия – официальной церемонии награждения победителей.

"Последний этап Всероссийского конкурса журналистов "Золотой Гонг"-2021 оказался сложным и простым одновременно. Простым – потому что в Медиацентре "Российской Газеты" традиционно собрались члены жюри, представители генеральных партнеров, и некоторые победители этого необычного профессионального состязания. Сложным – потому что большая часть победителей были далеко за пределами столицы, но их лица, их обращения к собравшимся в Медиацентре, создавали атмосферу единства. Все вместе. Неважно где: в Новосибирске, Екатеринбурге или в ближних по меркам страны Липецке, Белгороде, ростовском городе Шахты", - отметила Софья Дубинская, исполнительный директор АРС-ПРЕСС, председатель оргкомитета Всероссийского конкурса журналистов "Золотой Гонг".

"Я всех поздравляю с этим праздником! Для нас "Золотой Гонг" очень дорог. Внимание регионов для меня – не простой звук. У нас есть повод для гордости – партнеры в 67 регионах Российской Федерации. Есть возможность сверить часы. Хочу сказать всем вам громадное спасибо. Надо помнить, любой конкурс – это возможность всем талантливым журналистам стать лауреатами "Золотого Гонга". Спасибо всем вам! С праздником!", - сказал Павел Негоица, генеральный директор "Российской газеты".

Федеральный информационный партнер конкурса - информационное агентство ТАСС, редакция и корреспонденты, - получили три "серебряных" диплома в номинациях "Лучшие материалы" о социальных проблемах, о культуре и акция года. Их имена назвали на церемонии. В основе каждой присланной заявки – интересный факт. Пройдет время и они, что вполне возможно, войдут в команду победителей, отметили организаторы конкурса. Потому что каждый участник конкурса – не сам по себе, вокруг него друзья, которые желают ему победы, нужно только постараться и отыскать яркий факт в повседневной жизни, - добавили организаторы.

Например, опыт журналистов из маленького города Семилуки Воронежской области нашел продолжение у читателей газет в других регионах страны. После публикации в газете "Советская Сибирь" информации об акции воронежцев, откликнулись читатели. В адрес редакции пришли письма: уже собраны килограммы шерсти, из них вяжут шарфы и раздают их старикам.

"Думается, комментарии излишни. Цепочка добра и теплоты протянулась от стандартного мероприятия – профессионального конкурса - к сотням наших коллег. И может быть, это главная заслуга "Золотого Гонга", помогающая многим журналистам сделать свое маленькое открытие и вынести его на страницы издания", - подвела итоги Софья Дубинская.

Учредителем и организатором Всероссийского конкурса журналистов "Золотой Гонг"-2021 является Альянс руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС), ТАСС выступил федеральным информационным партнером.