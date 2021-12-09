В "Газпром трансгаз Екатеринбург" подтвердили готовность к зиме

ТАСС, 9 декабря. Генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ) Алексей Крюков в ходе брифинга в среду сообщил о готовности предприятия к работе в зимний период. Несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, уральские газовики адаптировались к сложившимся непростым обстоятельствам и сумели в полном объеме сделать все запланированное, сказано в сообщении службы по связям с общественностью и СМИ ГТЕ.

В сообщении отмечается, что в установленные сроки выполнен комплекс планово-профилактических и ремонтных работ на объектах магистральных газопроводов, проведена диагностика линейной части, оборудования компрессорных и газораспределительных станций.

"По внутритрубной диагностике (ВТД) мы превзошли показатели прошлых лет практически в полтора раза, - сообщил Крюков. - Так, если ранее среднегодовой объем ВТД составлял около 1,5 тыс. км, то теперь обследовано 2629 км трубопроводов, то есть почти треть всей нашей газотранспортной системы. Были задействованы представители почти всех структурных подразделений Общества - сотни человек и десятки единиц техники. Ведь своевременное выполнение этих работ и последующее устранение выявленных опасных дефектов являются основой для безопасной эксплуатации наших объектов и бесперебойного газоснабжения потребителей".

Также генеральный директор рассказал о том, как Общество участвует в Программе газификации российских регионов. "Возможность газификации определяется двумя факторами: свободные мощности на газораспределительных станциях (ГРС) и наличие распределительных сетей. Обеспечение первого закреплено за нами, второго - за газораспределительными организациями. В начале этого года в зоне ответственности Общества было зарегистрировано 37 ГРС с отсутствием свободных мощностей. В итоге мы уже сумели снять ограничение с пяти, а до конца года закончим работы по техническому перевооружению еще восьми газораспределительных станций", - приводят в службе слова Алексея Крюкова.

В 2022 году работа Общества по снятию ограничений с объектов газоснабжения будет продолжена во всех четырех областях, входящих в зону ответственности предприятия, добавил генеральный директор "Газпром трансгаз Екатеринбург".

О предприятии

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" - 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение природного газа на территории четырех областей: Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской. В составе общества 24 филиала, в том числе 13 линейных производственных управлений магистральных газопроводов и четыре управления аварийно-восстановительных работ.

Ежегодно общество выполняет товаротранспортную работу для ПАО "Газпром" и сторонних заказчиков в объеме 35-40 трлн куб. км. В зонах производственной деятельности общества эксплуатируется более 8500 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 17 компрессорных цехов со 125 газоперекачивающими агрегатами, 282 газораспределительные станции, восемь автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.