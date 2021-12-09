В "Сколково" появятся "умные" гаджеты с технологией распознавания речи группы ЦРТ

ТАСС, 9 декабря. Группа компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбера) разработала технологию распознавания речи, которая встроена в смарт-устройство "Чарли". Устройство позволяет распознать устную речь говорящего и превратить ее в текст, помогает без помощи сурдопереводчиков общаться с людьми, которые имеют ограничение по зрению и слуху. Теперь "Чарли" тестируют в новой лаборатории клиентского опыта Почты России на территории "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ).

С помощью алгоритмов искусственного интеллекта "Чарли" распознает речь и моментально выводит ее в виде текста на экран любого подключенного устройства (планшета, компьютера или смартфона). Таким образом, неслышащий может легко прочитать то, что ему говорят. Для общения с людьми, которые имеют ограничение по зрению и слуху, к гаджету подключается дисплей Брайля, что позволяет прочитать информацию пальцами и ввести ответ. Устройство распознавания речи "Чарли" разработали в московской Лаборатории "Сенсор-Тех", которая специализируется на создании "умных" технологий для людей с инвалидностью (резидент Фонда "Сколково").

"Чарли" - единственный в России гаджет с использованием традиционного рельефного шрифта Брайля, с помощью которого можно коммуницировать со слепоглухими.

Cмарт-устройство уже используют в МФЦ, университетах, поликлиниках, аптеках, центрах занятости и в других общественных местах. Устройство тестируют в лаборатории клиентского опыта Почты России в "Сколково". Это новая зона пилотирования инновационных услуг для клиентов компании. Формат классического отделения, в котором действует лаборатория, позволит протестировать инновационные решения сразу в реальных условиях бизнес-процессов Почты.

Генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский сообщил: "Технология распознавания речи ЦРТ работает в составе сложных продуктов и AI-решений по всей стране, является частью ряда биометрических проектов национального масштаба. На международном конкурсе CHiME-2020 была признана лучшей в мире. Создавая технологии и решения на основе искусственного интеллекта, мы заботимся и о реализации принципа инклюзивности - оптимизации совокупного пользовательского опыта: сервисы должны быть доступны разной аудитории, учитывать многообразие потребностей. "Чарли" - пример такой оптимизации и мы рады поддерживать такие решения на технологическом уровне".

"Пойти куда-то по делам без сопровождения - настоящая проблема, с которой ежедневно сталкиваются глухие и, тем более, слепоглухие. Им сложно общаться с людьми, многие просто не знают, как это сделать, как понять их ответ на обращение. Зачастую дискомфорт испытывают и слышащие люди, которым нужно что-то объяснить глухому. "Чарли" решает эти проблемы для обеих сторон. Гаджет помогает выстраивать диалог, дает возможность общаться с помощью "субтитров", в которые он мгновенно переводит речь", - сказал директор Лаборатории "Сенсор-Тех" Денис Кулешов.

"Создание доступной среды подразумевает не внедрение единичных решений, а применение комплекса инструментов, в том числе цифровых, ориентированных на нужды людей с особыми возможностями здоровья. Наша новая лаборатория поможет решить эту задачу - агрегировать целый стек решений, которые позволяют всем нашим клиентам в удобной для них форме пользоваться услугами Почты России в полном объеме. И здесь мы можем сразу в реальных условиях оценить, насколько эффективны те или иные инструменты", - отметил директор по инновациям Почты России Станислав Чернин.

В 2020 году, когда многие стали учиться и работать в удаленном режиме, "Чарли" получил специальную функцию дистанционного общения. Например, преподаватель в институте может положить гаджет рядом с собой во время лекции, а студенты с нарушением слуха, подключившись к программе по специальной ссылке, будут читать расшифрованную речь лектора дома, на экране смартфона или компьютера, в режиме онлайн.

Таким же образом можно проводить рабочие встречи, совещания, любые образовательные мероприятия или выступления. Для этого необходим лишь доступ к Интернету.