Глава свердловского заксобрания вручила знаки "За заслуги в волонтерской деятельности"

ТАСС, 9 декабря. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина вручила 11 волонтерам знаки "За заслуги в волонтерской деятельности". Награда была учреждена весной 2021 года, сообщает пресс-служба регионального парламента.

"Россия по праву гордится традициями добровольческого, волонтерского движения. История нашей страны знает немало примеров сплоченности и объединения перед лицом общей угрозы. Ценности милосердия, любви к ближнему составляют духовную основу традиционных религий нашей страны", - сказала Бабушкина на церемонии.

Как отметила председатель регионального парламента, волонтерское движение получило особенно широкое распространение в 2020 году, в период пандемии коронавирусной инфекции. Органы государственной власти оказывали поддержку волонтерам. В 2020 году 131 социально-ориентированной некоммерческой организации было предоставлено более 109 млн. рублей на реализацию своих проектов.

Награду получили координатор штаба ресурсного Центра по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий Свердловской области Николай Голден и директор центра Ильяс Тлеубаев, преподаватель Фармацевтического филиала областного медицинского колледжа Анна Еськова, социальный педагог областного медицинского колледжа Алена Карелина, руководитель Центра творчества и культуры областного медицинского колледжа Никита Лушин, преподаватели кафедры "Лечебное дело" областного медицинского колледжа Кристина Патракова и Ангелина Сутягина, студент 4 курса специальности "Лечебное дело" областного медицинского колледжа Дмитрий Тарасов, исполнительный директор Свердловского регионального отделения ООО "Российский Красный Крест" Марина Хабарова, заведующий практикой и руководитель последипломного и дополнительного образования, координатор штаба местного отделения волонтеров-медиков Новоуральского филиала областного медицинского колледжа Ольга Шалавина, студент Нижнетагильского филиала областного медицинского колледжа Алапаевского центра медицинского образования по специальности "Сестринское дело" Михаил Шаньгин.

"В непростой для страны период вы не остались в стороне. Вы взяли на себя огромную ответственность, вложили массу сил в борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Спасибо вам за ценнейшие человеческие качества – милосердие, сострадание, доброту", – обратилась к волонтерам председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина.