Эксперт: политика властей ЯНАО помогает предупреждать появление межэтнических конфликтов

ТАСС, 9 декабря. Ямальские власти работают с темой межэтнических отношений, опережая возникновение проблем. Такое мнение высказал ТАСС ответственный секретарь Комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Андрей Худолеев в кулуарах форума "Российский Север", который проходит на Ямале.

"Это [Ямал] та территория, где постоянно идет повышение квалификации кадров. <?> Мы должны понимать проблемы, которые могут возникать в школах в межэтнических отношениях. <...> И мы понимаем, что мы в одной системе работаем, и это дело каждого, а не только тех, кто по должности этим занимается. Ямал этим отличается - пониманием, что эта тема шире, что тема "на вырост", потому что у нас всегда будет межнациональная территория, мы должны понимать, что развитие за этим, будут приезжать представители других этносов, в том числе иностранцы, промышленное освоение Арктики позовет специалистов из других стран", - сказал Худолеев.

Он отметил, что давно сотрудничает с округом, здесь созданы хорошие условия для сохранения этнической самобытности каждого народа. Округ оказывает комплексную поддержку коренным северянам. "Это помощь, связанная с профессиональным становлением, материальная помощь, это и программы, которые помогают ребятам не потеряться в больших городах", - сказал Худолеев. На Ямале проживают представители более 122 национальностей и народностей.

Седьмой форум "Российский Север" (12+) в Салехарде проходит впервые, он закончится в четверг. В форуме приняли участие 100 человек, самая большая делегация, почти четверть - ямальцы. Работа форума организована по трем основным трекам: сохранение, развитие и популяризация языкового и культурного наследия КМНС; молодежное предпринимательство; арктическое гостеприимство и развитие этнотуризма в местах проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Впервые форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации "Российский Север" состоялся в 2015 году в Московской области.