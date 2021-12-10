МТС зафиксировала рост числа абонентов большой кольцевой линии

ТАСС, 10 декабря. Трафик абонентов МТС - пассажиров Московского метро после запуска 10 станций Большой кольцевой линии перераспределился, а число пассажиров на новых станциях растет ежедневно на 20%.

МТС проанализировала агрегированные данные трафика абонентов на первых 10 станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена и стыкующихся с ними станциях радиальных веток в часы максимальной транспортной нагрузки 7, 8 и 9 декабря. В эти дни число абонентов МТС на БКЛ прирастало ежедневно на 20%.

Поскольку пассажиры метро экспериментируют с новыми маршрутами и ищут новые оптимальные пути передвижения, произошло и перераспределение пассажиропотока и трафика За первые дни работы новой линии снизилось число поездок через центр, при этом на некоторых участках пассажиропоток вырос.

Так, число абонентов МТС в поездках от станции "Проспект Вернадского" до станции "Парк культуры" уменьшилось на 14%, а на самом плотном по потреблению мобильного трафика участке от станции "Ленинский проспект" до станции "Октябрьская" - на 10%. Пассажиропоток от станций "Кунцевская" Арбатско-Покровской и Филевской линий в центр сократился на 7% и 5% соответственно.

На участке Калужско-Рижской линии с юга в центр также стало двигаться меньше пассажиров, но увеличилось их число в сторону области. Пассажиропоток на этом участке вырос на 4% за счет пассажиров, пересевших с наземного транспорта на метро или с линий метро через БКЛ.

По мнению технического директора московского региона МТС Владислава Медведева, заметное перераспределение пассажиропотока, не повлияет на качество общения абонентов компании в метро. Оператор регулярно проводит необходимую модернизацию сети, чтобы обеспечить пассажиров метрополитена и голосом, и мобильным интернетом на всех участках транспортной системы.

Абоненты МТС могут пользоваться мобильной связью на всех станциях западного участка БКЛ (на станции "Зюзино" оборудование устанавливается в настоящий момент). Абонентам доступны все технологии мобильной связи: 4G\3G\2G. Покрытие в большей части тоннелей будет обеспечено к концу этого года. Максимальная скорость передачи данных на станциях достигает 400 Мбит\с.