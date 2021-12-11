Goldman Sachs ожидает роста дивидендов "Роснефти" и сокращения долговой нагрузки

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Американский банк Goldman Sachs ожидает роста дивидендов "Роснефти" по итогам 2021 года в семь раз. Сильный свободный денежный поток позволяет компании не только обеспечивать привлекательную дивидендную доходность, но и снижать долговую нагрузку, говорится в обзоре банка.

"Роснефть" предлагает как привлекательную доходность, так и потенциал долгосрочного роста добычи", - отметили эксперты Goldman Sachs. По их ожиданиям, дивиденды "Роснефти" по итогам 2021 года по сравнению с прошлым годом вырастут в семь раз, достигнув 53 рублей на акцию. По итогам 2022 года, дивидендная доходность "Роснефти" может вырасти еще на 15%, а по итогам 2023 года - еще на 5%, полагают в банке.

Как полагают в Goldman Sachs, от других компаний региона Центральной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEEMEA) "Роснефть" отличает лучшая в отрасли доходность, которая поддерживается превосходной ресурсной базой и качественной реализацией проектов. По оценке банка, IRR (внутренняя доходность) новых добычных проектов "Роснефти" составляет в среднем 25%, тогда как средний показатель в России и мире - 18%. Это, в том числе, сохраняет компании место в списке наиболее предпочтительных объектов инвестирования банка.

Также в Goldman Sachs отметили, что сильный свободный денежный поток "Роснефти" способствует сокращению ее долговой нагрузки. Вкупе с продажей 5% в проекте "Восток Ойл" это позволило компании за девять месяцев этого года снизить чистый долг в абсолютном выражении на $8 млрд, а показатель "чистый долг/EBITDA" компании на конец сентября снизился почти в два раза, составив минимальные за последние два года 1,3х. В Goldman Sachs ожидают, что этот показатель будет снижаться и дальше.

Накануне крупнейший американский инвестиционный банк J.P.Morgan включил "Роснефть" в список наиболее предпочтительных для инвестирования компаний мира в 2022 году. А второй по величине инвестбанк США - Bank of America добавил "Роснефть" в свой глобальный список "идеальных" объектов для инвестирования в 2022 году в регионе Восточная Европа, Ближний Восток и Африка. При этом все инвестбанки отмечали привлекательную дивидендную доходность "Роснефти".

Кроме того, в качестве важного фактора привлекательности "Роснефти" в J.P. Morgan отметили начало реализации в 2020 году проекта "Восток Ойл". По оценке аналитиков американского банка, этот проект еще практически не учтен в оценке акций "Роснефти". При этом "Восток Ойл" имеет высокий IRR, который в базовом сценарии оценивается на уровне 54%. По оценке экспертов банка, при благоприятной рыночной конъюнктуре чистая приведенная стоимость проекта «Восток Ойл» может превысить $100-120 млрд, став "локомотивом развития" компании.

В целом инвестиционное сообщество высоко оценивает потенциал роста "Роснефти". Российский БКС прогнозирует стоимость GDR компании на уровне $12, Bank of America - $11,2, Raiffeisen Bank - $11. Morgan Stanley и Goldman Sachs видят ориентир по стоимости акций "Роснефти" на уровне $10,5 за GDR, "Газпромбанк" - $10,1, J.P. Morgan - $10.