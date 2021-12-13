Более 8,5 тыс. пожилых пар Белгородской области смогут получить поощрения за долгий брак

БЕЛГОРОД, 13 декабря. /ТАСС/. Председатель Белгородской областной думы Ольга Павлова в ходе прямой линии разъяснила механизмы правоприменения регионального закона о выплатах к 50, 60 и 70-летнию свадеб. Новая мера поощрения к золотой, бриллиантовой или благодатной годовщине семейной жизни составят соответственно 10, 15 и 20 тыс. рублей соответственно, рассказали в пресс-службе регионального парламента.

По словам председателя облдумы, законодательно выплата введена, а порядок ее получения должен быть определен подзаконным нормативным актом. "Его разработчиком является соответствующий орган исполнительной власти. В данном случае - это департамент социальной защиты населения Белгородской области. Сегодня нормативный акт уже подготовлен, но пока проходит согласование и официально не утвержден", - цитируют в пресс-службе слова Павловой в ходе прямой линии.

Спикер регионального парламента добавила, что юбилярам необходимо обратиться за выплатой не ранее, чем за месяц до наступления события, но не позднее, чем по истечении полугода с даты юбилея. "Выплата носит заявительный характер, то есть нужно будет подать заявление о ее начислении. Оно подается в орган соцзащиты по месту жительства заявителя. Подать его можно как лично, так и через почту, например, заказным письмом. Бланк заявления можно будет взять в соцзащите, он также будет опубликован на сайтах органов власти", - приводит пресс-служба слова Павловой.

Дополнительные документы, которые необходимы для начисления выплаты, отметила председатель облдумы, орган соцзащиты запрашивает сам у ответственных ведомств.

Решение о выплате или об отказе в ней должно быть принято в течение 10 дней с момента приема заявления. "Отмечу, что этот срок может быть продлен на 20 дней, если возникнут сложности с получением документов", - сделала акцент парламентарий.

Также назначение выплаты может быть приостановлено на пять дней, если в заявлении, которое подано в соцзащиту, будут обнаружены неверные или некорректные данные. В таком случае гражданин получит аргументированный отказ и должен будет доработать заявление, пояснили в пресс-службе.

Ольга Павлова напомнила, что претенденты на денежное поощрение за крепкий брак должны быть гражданами РФ, заключить союз в Белгородской области и прожить в регионе не менее 20 лет. При этом брак не должен прекращаться или быть признан судом недействительным.

"Согласно официальным данным, в 2022 году 50 лет совместной жизни отметят 4 082 белгородские семейные пары, 60 лет - 2 925 пар, а 70-летний юбилей отпразднуют 1 546 семей", - пояснили ТАСС в пресс-службе.