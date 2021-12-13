Выставку "Жизнь с вирусами" на ВДНХ продлили до конца новогодних праздников

ТАСС, 13 декабря. Выставка "Жизнь с вирусами" (12+), которую проводят Политехнический музей и холдинг "Нацимбио" Госкорпорации Ростех, продлевает свою работу. Еще месяц, до 10 января, она будет доступна для бесплатного посещения в павильоне №67 на ВДНХ. Одним из центральных событий выставки стало интервью вирусолога Александра Лукашева, в котором он не только рассказывает об экспозиции, но и делится своим мнением о пандемии сегодняшнего дня. Видеобеседу с экспертом Политехнический музей подготовил совместно с агентством ТАСС - генеральным информационным партнером выставки.
Выставка "Жизнь с вирусами" открылась в павильоне № 67 "Карелия" на ВДНХ в сентябре 2021 года. За три месяца с экспозицией познакомились более 16 тыс. человек. Чтобы еще больше москвичей и гостей столицы успели узнать о природе и видах вирусов, изучить эволюцию эпидемий, взглянуть с научной точки зрения на принципы действия вакцин, работа выставки была продлена до окончания новогодних каникул - 10 января 2022 года. А чтобы путешествие по выставке стало еще более интересным и содержательным, Политехнический музей совместно с информационным агентством России ТАСС выпустил видеоинтервью с главным научным консультантом проекта - вирусологом, членом-корреспондентом РАН Александром Лукашевым. Оно доступно на YouTube-канале Политеха.
В беседе с руководителем редакции "Наука" ТАСС Андреем Резниченко ученый объяснил интерес посетителей важностью и актуальностью тем, поднимаемых выставкой.
"Сейчас на людей обрушивается большой поток информации, и не каждый может понять, где правда, а где ложь. Важно объяснить людям, что человечество находится в начале исследования нового вируса и того воздействия, которое он оказывает на организм", - сообщил Александр Лукашев. По словам вирусолога, основная задача экспозиции - популяризация научного знания и рационального подхода как к самой проблеме пандемии, так и к путям ее преодоления.
Ученый также отметил, что экспозиция "Жизнь с вирусами" развенчивает три ключевых мифа, связанных с пандемией и процессом вакцинации. Эти мифы заключаются в том, что вакцины против коронавирусной инфекции опасны для здоровья, они не прошли обязательного цикла испытаний, необходимых для массового применения и, наконец, отечественные вакцины, в том числе "Спутник V", якобы уступают по эффективности западным аналогам. Разобраться со способами защиты организма гостям выставки помогут второй и третий залы. Они рассказывают о том, как устроены и чем отличаются друг от друга патогены - от вирусов до прионов, как действуют вакцины, сколько времени и каким образом они разрабатываются, а также что такое коллективный иммунитет, почему он важен и как связан с вакцинацией населения.
"Для меня, как для ученого, в наступившей пандемии главным открытием было то, что вирусология не может работать без социологии. Можно изобрести безопасную и эффективную вакцину, разработать системы тестирования, но все это будет приносить очень мало пользы, если не контролировать реакцию общества на принятие общих правил профилактики заболевания. На выставке есть целый раздел, посвященный тому, как человечество реагировало на появление нового вируса - и для нас это урок, который мы все должны вынести", - отметил Александр Лукашев, рассказывая о четвертом, завершающем выставку зале, который посвящен пандемии сегодняшнего дня.
В нем можно увидеть заголовки статей и сюжетов о коронавирусе, отрывки конференций, встреч и даже праздников, которые жители всего мира проводили по видеосвязи, а также фотографии участников международного конкурса ТАСС News Photo Awards - 2020, посвященного теме пандемии.
Выставка "Жизнь с вирусами" разработана с участием ведущих российских специалистов в сфере вирусологии, эпидемиологии и социологии, опирается на исторические и современные научные данные. Экспозиция состоит из графического и мультимедийного контента, в подготовке которого участвовали генеральный партнер - холдинг "Нацимбио" Госкорпорации Ростех и генеральный информационный партнер - информационное агентство России ТАСС, а также экспонатов из фондов Политехнического музея.
Познакомиться с экспозицией можно самостоятельно или в составе экскурсии. Вход на выставку "Жизнь с вирусами" бесплатный, по предварительной записи через call-центр Политехнического музея, также можно оформить входной билет на сайте музея.
График работы: со вторника по воскресенье с 11:00 до 22:00, понедельник - технический день. Обзорные экскурсии для школьников проводятся со вторника по пятницу в 11:00 и в 13:00, а экскурсии для индивидуальных посетителей - со вторника по пятницу в 19:00, по субботам и воскресеньям в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00.
При наличии свободных мест к экскурсионной группе можно присоединиться прямо на выставке. Максимальное количество посетителей в одной группе - 12 человек. Рекомендуемый возраст: 12+
Вход в павильон возможен только при предъявлении QR-кода, свидетельствующего о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательном результате ПЦР-теста, а в помещении необходимо находиться в маске.