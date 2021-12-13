Выставку "Жизнь с вирусами" на ВДНХ продлили до конца новогодних праздников

ТАСС, 13 декабря. Выставка "Жизнь с вирусами" (12+), которую проводят Политехнический музей и холдинг "Нацимбио" Госкорпорации Ростех, продлевает свою работу. Еще месяц, до 10 января, она будет доступна для бесплатного посещения в павильоне №67 на ВДНХ. Одним из центральных событий выставки стало интервью вирусолога Александра Лукашева, в котором он не только рассказывает об экспозиции, но и делится своим мнением о пандемии сегодняшнего дня. Видеобеседу с экспертом Политехнический музей подготовил совместно с агентством ТАСС - генеральным информационным партнером выставки.

Выставка "Жизнь с вирусами" открылась в павильоне № 67 "Карелия" на ВДНХ в сентябре 2021 года. За три месяца с экспозицией познакомились более 16 тыс. человек. Чтобы еще больше москвичей и гостей столицы успели узнать о природе и видах вирусов, изучить эволюцию эпидемий, взглянуть с научной точки зрения на принципы действия вакцин, работа выставки была продлена до окончания новогодних каникул - 10 января 2022 года. А чтобы путешествие по выставке стало еще более интересным и содержательным, Политехнический музей совместно с информационным агентством России ТАСС выпустил видеоинтервью с главным научным консультантом проекта - вирусологом, членом-корреспондентом РАН Александром Лукашевым. Оно доступно на YouTube-канале Политеха.

В беседе с руководителем редакции "Наука" ТАСС Андреем Резниченко ученый объяснил интерес посетителей важностью и актуальностью тем, поднимаемых выставкой.

"Сейчас на людей обрушивается большой поток информации, и не каждый может понять, где правда, а где ложь. Важно объяснить людям, что человечество находится в начале исследования нового вируса и того воздействия, которое он оказывает на организм", - сообщил Александр Лукашев. По словам вирусолога, основная задача экспозиции - популяризация научного знания и рационального подхода как к самой проблеме пандемии, так и к путям ее преодоления.

Ученый также отметил, что экспозиция "Жизнь с вирусами" развенчивает три ключевых мифа, связанных с пандемией и процессом вакцинации. Эти мифы заключаются в том, что вакцины против коронавирусной инфекции опасны для здоровья, они не прошли обязательного цикла испытаний, необходимых для массового применения и, наконец, отечественные вакцины, в том числе "Спутник V", якобы уступают по эффективности западным аналогам. Разобраться со способами защиты организма гостям выставки помогут второй и третий залы. Они рассказывают о том, как устроены и чем отличаются друг от друга патогены - от вирусов до прионов, как действуют вакцины, сколько времени и каким образом они разрабатываются, а также что такое коллективный иммунитет, почему он важен и как связан с вакцинацией населения.