СурГУ активно участвует в региональной и общероссийской повестке инновационного развития

ТАСС, 13 декабря. Программа развития Сургутского государственного университета учитывает целый перечень национальных и региональных целей, рассказал в интервью ТАСС ректор СурГУ Сергей Косенок.

По его словам, СурГУ единственный университет регионального подчинения, который в 2021 году вошел в программу стратегического академического лидерства "Приоритет 2030". Приоритетами его развития выступают три национальные цели: "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей", "Цифровая трансформация", "Возможности для самореализации и развития талантов". "Основой для нас служит и стратегия развития региона, в которой определен переход к инновационной стратегии, позволяющей существенно увеличить коэффициент извлечения нефти, диверсифицировать экономику и создать условия для высокого качества жизни людей", - отметил Косенок.

Ректор считает стратегически важным участие университета в работе по созданию Научно-технологического центра в Сургуте "Юнити Парк" (НТЦ). "Это приоритетный региональный проект. Идея проекта предусматривает формирование непрерывной образовательной и научно-исследовательской экосистемы, университетского кампуса мирового уровня. Среди ее составляющих, во-первых, современная научно-образовательная инфраструктура. Это университетский кампус: учебные и научно-исследовательские корпуса, в том числе геномный центр, университетская клиника, современные общежития, профессорские дома. Во-вторых, социально-культурные объекты. Спортивный центр, университетский детский сад и школа, региональный центр выявления и поддержки одаренных детей, тем самым получим цепочку непрерывной подготовки специалистов от детского сада до аспирантуры. В-третьих, коммерческая инфраструктура: конгрессно-выставочный центр, коммерческое жилье, многофункциональные центры", - рассказал Косенок.

По словам ректора СурГУ, определены приоритетные образовательные и научные направления деятельности НТЦ, исходя из стратегии социально-экономического развития Югры и запроса от системообразующих организаций региона. Эти направления, отмечает Сергей Косенок, сопряжены с тематическими фокусами Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня: технологии повышения эффективности добычи нефти, цифровая трансформация (в том числе нефтегазового сектора), генетика и биомедицина, технологии Севера. "НТЦ изменит не только архитектурный облик города, но станет инновационной точкой развития науки мирового уровня, где будет проходить апробация новых технологических решений. Это будет и целый комплекс по подготовке кадров, необходимых для региона и страны в целом", - считает он.

Научными сотрудниками СурГУ, отмечает Сергей Косенок, подготовлены запускающие проекты, реализация которых направлена на удовлетворение запросов общества и реального сектора экономики, программы подготовки кадрового потенциала, а также инфраструктурные проекты, необходимые для запуска и работы центра. В частности, это проекты в области генетики и в области цифровизации нефтегазовой индустрии и развития технологий повышения нефтеотдачи, а также образовательные программы, позволяющие обеспечить данные направления высококвалифицированными кадрами.

"Работа по наполнению содержательной стороны НТЦ "Юнити Парк" взаимосвязана с реализацией стратегии развития СурГУ в связи с вхождением в программу стратегического академического лидерства "Приоритет-2030", которую мы воспринимаем как дополнительную мощную точку роста", - добавил ректор.

Система инжиниринга

В интервью ТАСС ректор также отметил, что в университете выстраивается система инжиниринга: работают центры химического и компьютерного инжиниринга, которые входят в сеть университетских зеркальных инжиниринговых центров (УЗИЦ). Именно они обеспечивают связь "университетет - научные исследования - инжиниринговый центр - промышленные партнеры".

"Среди результатов назову проект, реализующийся совместно со Сколковским институтом науки и технологии по созданию цифрового двойника бурового раствора, который позволяет оценивать более 10 параметров реагентики и процессов бурения скважин. Он был представлен на XXVI Международной специализированной технологической выставке "Сургут. Нефть и Газ - 2021", в работе которой приняли участие более 120 отраслевых компаний из 50 регионов России и зарубежных стран. Проект внедряется вместе со Сколковским институтом науки и технологии и компанией Диджитал Петролеум в рамках консорциума "Цифра нефти" - одна из ключевых ставок участия СурГУ в программе "Приоритет 2030". Одно из приоритетных направлений инжиниринговых центров - доведение результатов научно-исследовательской деятельности до коммерческого продукта. Текущий дефицит компетенций, а он пока наблюдается, преодолевается как раз за счет развития консорциумов", -отмечает Сергей Косенок.

Говоря о понятии "экосистема", ректор СурГУ отмечает ее важность для университета. "Для нас это не просто модное слово, которое используется в самых разных сферах. Мы исходим из того, что экосистема - это среда, где все существующие и вновь создаваемые элементы связаны между собой. Важно, чтобы внутри нее возникала синергия. С другой стороны, нужно, чтобы каждый элемент развивался максимально быстро и независимо, и именно в этом кроется сложность такой системы, или среды", - сказал он.

По словам Сергея Косенка, в СурГУ активно идут процессы по формированию партнерской среды, основанной на опыте совместной деятельности, доверии, одинаковом понимании целей развития. "Сразу отмечу, что ее создание для университета - дело достаточно трудоемкое. Что имеется в ввиду? Например, быть партнером для таких лидеров в нефтегазовой сфере, электроэнергетике, как Сургутнефтегаз, Газпром трансгаз Сургут, "РН-Юганскнефтегаз", Россети Тюмень и других крупнейших в масштабах России компаний, соответствовать их запросам очень сложно молодому университету. И тем не менее совместно мы стремимся к установлению взаимовыгодных, подчеркну, партнерских отношений. Представители многих хозяйствующих субъектов региона представлены в Попечительском совете СурГУ", - отмечает ректор.

По его мнению, характеризуя деятельность университета, уместно говорить об экосистеме, построенной на средовой основе. "То есть университету необходимо быть координатором целой взаимосвязанной системы сред: научной, образовательной, правовой, бизнес, медиа и иных. Сотрудничество должно носить всесторонний характер. И у СурГУ явно обозначилась новая роль - это новый игрок на инновационном поле, стремящийся принимать участие в формировании решений стратегических проблем региона, площадка для накопления "критической массы" компетенций через формирование долгосрочных консорциумов. Появление этой роли обусловлено рядом факторов: СурГУ имеет ряд ключевых преимуществ, позволяющих ему стать локомотивом технологического развития Югры: политическая и ресурсная поддержка со стороны правительства региона; высокий уровень связей и кооперации вуза с региональными и городскими властями, с крупными компаниями Сургута и Югры, региональными институтами развития; географическое расположение университета как базы для подготовки кадров и решения социальных, технологических и экологических проблем на огромной территории Югры", - констатировал Сергей Косенок.

Об университете

СурГУ - первый университет на территории Югры, был основан в 1993 году. В его составе шесть институтов - медицинский, государства и права, гуманитарного образования и спорта, естественных и технических наук, экономики и управления, политехнический, а также Медицинский колледж. Сургутский государственный университет входит во Всемирный справочник медицинских школ, состоит в Международной ассоциации приполярных университетов "Университет Арктики" и в Евразийской ассоциации университетов (EAU).