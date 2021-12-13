Организаторы премии Russian Creative Awards рассказали о подготовке церемонии награждения

ТАСС, 13 декабря. Организаторы первой кросс-индустриальной премии Russian Creative Awards (12+) рассказали о подготовке церемонии награждения лауреатов, которая состоится 18 декабря в КЗ "Зарядье". Награда будет вручаться в 10 кросс-индустриальных номинациях.
Заместитель начальника управления президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский отметил, что завершающийся Международный год креативной экономики был динамичным для российских креативных индустрий: "Он сопровождался платформенными решениями - проведением второй Российской креативной недели, работой Президентского фонда культурных инициатив, новыми возможностями Института развития интернета. И на фоне этого мы понимали, что важно найти механизм оценки вклада и достижений профессионалов в креативных индустриях. В августе этого года на Российской креативной неделе обсуждалась и была учреждена премия - признание креативного сообщества, которая строилась бы по кросс-отраслевому принципу. Ее номинации пронизывают все креативные индустрии".
Директор фест-форума "Российская креативная неделя" Марина Абрамова подчеркнула, что очень важно объяснить механизм отбора, важно донести до каждого, как эта премия сформирована изнутри. Определяющую роль в ее работе играют гильдии, созданные во время Российской креативной недели по всем 14 креативным индустриям: "Это люди, которые являются экспертами, а также большие профессиональные союзы - все они отбирали и номинировали на премию. Было собрано более 3 тыс. заявок из 72 регионов. Мы надеемся, что в следующем сезоне их станет еще больше. Экспертный совет создал шорт-лист. С прошлой недели Большое жюри приступило к отбору победителей, их имена мы узнаем на церемонии в "Зарядье".
Марина Николаевна подчеркнула, что всем представителям креативных индустрий стоит участвовать в премии, ведь так важно своевременно получить национальное признание и возможность участвовать в глобальных проектах вроде выставки "Экспо" в Дубае.
Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин уверен, что в России появился "Оскар" для креативных индустрий. "Организаторы собрали проекты со всех концов страны. Бизнес, люди, инфраструктура - элементы большого механизма, напоминающего швейцарские часы. Важно, чтобы каждый элемент безупречно работал". Также Алексей Фурсин подчеркнул, что премия важна для корректировки работы в той или иной отрасли и для подготовки новых инструментов.
Театральный режиссер и хореограф, режиссер торжественной церемонии Russian Creative Awards Максим Диденко не стал раскрывать всех секретов будущего грандиозного шоу в "Зарядье", но отметил, что в этой работе его привлекло создание энциклопедии русской креативности. "Создание новой нейронной сети является основной концепцией нашей церемонии. Основные компоненты нашей церемонии: все номинанты становятся участниками процесса, активное участие принимает оркестр musicAeterna и его дирижер Теодор Курентзис, важную роль играют хореография и работа видеохудожника, а также драматургия - Лев Рубинштейн написал текст, который является гиперкомментарием ко всему, что будет происходить на сцене".
Генеральный директор musicAeterna Илья Шахов подчеркнул, что оркестр рассматривает участие в церемонии награждения как важную платформу: "Ценности нашего оркестра совпадают с ценностями премии. Мы привлекаем художников из разных стран и также уделяем большое внимание кросс-отраслевым проектам".
Номинации премии Russian Creative Awards:
- Продюсер года в сфере креативных индустрий
- Менеджер года в сфере креативных индустрий
- Меценат года (вклад в развитие креативных индустрий)
- Образовательный проект в сфере креативных индустрий
- Креаполис года (креативный кластер/пространство)
- Новый культурный код
- Креативный регион года
- Лучший креативный проект из индустриального сектора
- Коллаборация года
- Стартап/прорыв
Победители получат уникальный приз, который символизирует "семечку" в виде метавселенной. По замыслу создателей этого эксклюзивного трофея - команды Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица - он содержит в себе живое воплощение креативности, а победители станут ее первооткрывателями.
Организаторы Russian Creative Awards: дирекция "Российской креативной недели" и АНО "Креативная экономика" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Партнеры: ФГБУ "Роскультцентр", Союз креативных кластеров, Федерация креативных индустрий, Ассоциация коммуникационных агентств России, Союз дизайнеров России.
Генеральный информационный партнер: ТАСС.
Торжественная церемония вручения премии состоится 18 декабря в КЗ "Зарядье", за церемонией награждения можно будет следить онлайн на сайте премии.