Организаторы премии Russian Creative Awards рассказали о подготовке церемонии награждения

ТАСС, 13 декабря. Организаторы первой кросс-индустриальной премии Russian Creative Awards (12+) рассказали о подготовке церемонии награждения лауреатов, которая состоится 18 декабря в КЗ "Зарядье". Награда будет вручаться в 10 кросс-индустриальных номинациях.

Заместитель начальника управления президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский отметил, что завершающийся Международный год креативной экономики был динамичным для российских креативных индустрий: "Он сопровождался платформенными решениями - проведением второй Российской креативной недели, работой Президентского фонда культурных инициатив, новыми возможностями Института развития интернета. И на фоне этого мы понимали, что важно найти механизм оценки вклада и достижений профессионалов в креативных индустриях. В августе этого года на Российской креативной неделе обсуждалась и была учреждена премия - признание креативного сообщества, которая строилась бы по кросс-отраслевому принципу. Ее номинации пронизывают все креативные индустрии".

Директор фест-форума "Российская креативная неделя" Марина Абрамова подчеркнула, что очень важно объяснить механизм отбора, важно донести до каждого, как эта премия сформирована изнутри. Определяющую роль в ее работе играют гильдии, созданные во время Российской креативной недели по всем 14 креативным индустриям: "Это люди, которые являются экспертами, а также большие профессиональные союзы - все они отбирали и номинировали на премию. Было собрано более 3 тыс. заявок из 72 регионов. Мы надеемся, что в следующем сезоне их станет еще больше. Экспертный совет создал шорт-лист. С прошлой недели Большое жюри приступило к отбору победителей, их имена мы узнаем на церемонии в "Зарядье".

Марина Николаевна подчеркнула, что всем представителям креативных индустрий стоит участвовать в премии, ведь так важно своевременно получить национальное признание и возможность участвовать в глобальных проектах вроде выставки "Экспо" в Дубае.

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин уверен, что в России появился "Оскар" для креативных индустрий. "Организаторы собрали проекты со всех концов страны. Бизнес, люди, инфраструктура - элементы большого механизма, напоминающего швейцарские часы. Важно, чтобы каждый элемент безупречно работал". Также Алексей Фурсин подчеркнул, что премия важна для корректировки работы в той или иной отрасли и для подготовки новых инструментов.

Театральный режиссер и хореограф, режиссер торжественной церемонии Russian Creative Awards Максим Диденко не стал раскрывать всех секретов будущего грандиозного шоу в "Зарядье", но отметил, что в этой работе его привлекло создание энциклопедии русской креативности. "Создание новой нейронной сети является основной концепцией нашей церемонии. Основные компоненты нашей церемонии: все номинанты становятся участниками процесса, активное участие принимает оркестр musicAeterna и его дирижер Теодор Курентзис, важную роль играют хореография и работа видеохудожника, а также драматургия - Лев Рубинштейн написал текст, который является гиперкомментарием ко всему, что будет происходить на сцене".

Генеральный директор musicAeterna Илья Шахов подчеркнул, что оркестр рассматривает участие в церемонии награждения как важную платформу: "Ценности нашего оркестра совпадают с ценностями премии. Мы привлекаем художников из разных стран и также уделяем большое внимание кросс-отраслевым проектам".

Номинации премии Russian Creative Awards:

Продюсер года в сфере креативных индустрий Менеджер года в сфере креативных индустрий Меценат года (вклад в развитие креативных индустрий) Образовательный проект в сфере креативных индустрий Креаполис года (креативный кластер/пространство) Новый культурный код Креативный регион года Лучший креативный проект из индустриального сектора Коллаборация года Стартап/прорыв

Победители получат уникальный приз, который символизирует "семечку" в виде метавселенной. По замыслу создателей этого эксклюзивного трофея - команды Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица - он содержит в себе живое воплощение креативности, а победители станут ее первооткрывателями.

Организаторы Russian Creative Awards: дирекция "Российской креативной недели" и АНО "Креативная экономика" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Партнеры: ФГБУ "Роскультцентр", Союз креативных кластеров, Федерация креативных индустрий, Ассоциация коммуникационных агентств России, Союз дизайнеров России.

Генеральный информационный партнер: ТАСС.

Торжественная церемония вручения премии состоится 18 декабря в КЗ "Зарядье", за церемонией награждения можно будет следить онлайн на сайте премии.