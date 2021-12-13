Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова отправился на "Большие гастроли"

​​​​​ТАСС, 13 декабря. С 15 по 24 декабря 2021 года состоятся "Большие гастроли" (16+) Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова в Саратове, Волгограде и Астрахани, организованные ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ" согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ.

В рамках федерального направления "Больших гастролей" пройдут показы спектакля "12".

"Гастроли нашего спектакля "12", который в этот раз мы привезем в Саратов, Волгоград и Астрахань - это для нас большая радость, но и, конечно, не меньшая ответственность. - Отмечает народный артист РСФСР Никита Михалков. - Надеюсь, что зрители, посмотрев наш спектакль вместе с нами, смогут поразмышлять о том, что есть сострадание, свобода, помощь ближнему, ведь сегодня, как никогда людям так важны простые человеческие эмоции.

В этом смысле театр ни с чем не сравним: он вовлекает в свою орбиту и объединяет. Хотел бы поблагодарить наших партнеров - Министерство культуры Российской Федерации и "РОСКОНЦЕРТ", которые сделали возможным участие нашего Центра театра и кино в программе "Большие гастроли", для нас действительно важно принять участие в таком масштабном всероссийском мероприятии".

Спектакль "12" (16+) - громкая премьера прошлого театрального сезона. Спектакль-размышление о том, что такое свобода, сострадание, способность помочь совершенно постороннему человеку, оказавшемуся в беде; серьезный разговор о том, что волнует сегодня каждого. Главная мысль произведения актуальна всегда: закон выше всего, но что делать, когда милосердие выше закона?

Премьера спектакля состоялась 24 апреля 2021 года на Исторической сцене Большого театра

Авторы пьесы: Никита Михалков, братья Пресняковы

Режиссер-постановщик: Никита Михалков

Художник-постановщик: Юрий Купер

Композитор: Эдуард Артемьев

Хореографы: Лаша Марыхуба, Евгений Раев

Костюмы для постановки предоставлены компанией Bosco di Ciliegi.

В спектакле заняты: народный артист России Никита Михалков, народный артист России Николай Бурляев, народный артист России Сергей Степанченко, заслуженный артист России Владимир Долинский, заслуженный артист России Владимир Майсурадзе, Гия Перадзе, Игорь Сергеев, Сергей Радченко, Александр Ведменский, Антон Нетбай, Арсений Зонненштраль, Юрий Шипков, Владимир Кочетков, Александр Кижаев, Рамиз Кялбиев, а также Детский ансамбль "АМЦАБЗ".

Даты показов:15 и 16 декабря, 19.00. Саратовский государственный академический театр драмы им. И. А. Слонова; 19 и 20 декабря, 19.00. Волгоградский государственный Новый экспериментальный театр; 23 и 24 декабря, 19.00. Астраханский государственный театр оперы и балета

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