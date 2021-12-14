МТС стала победителем премии в области интеллектуальной собственности IP Russia Awards

ТАСС, 14 декабря. Наградой была отмечена работа юристов блока по корпоративным и правовым вопросам МТС. Команда представила проект правовой стратегии защиты IT-активов компании с риск-ориентированным подходом при создании инновационных продуктов. Реализация проекта велась в течение нескольких лет в период активного развития цифровой экосистемы МТС, появления новых технологий и роста числа патентов.

"Программные продукты - один из ключевых активов компании и для повышения конкурентоспособности коммерческих продуктов МТС, очень важно, чтобы каждый сотрудник соблюдал установленные правила в компании с целью сохранения и защиты интеллектуальной собственности", - отметил вице-президент по корпоративным и правовым вопросам Алексей Барсегян.

Победа в номинации "Лучшая стратегия защиты ИТ" стала третьей наградой конкурса IP Russia Awards, которая была присуждена команде МТС. Ранее компания уже одерживала победу в номинациях "Лучшая автоматизация стратегии защиты товарного знака" (2019) и "Эффективная стратегия управления портфелем РИД" (2020).

Премия IP Russia Awards была учреждена в 2019 году и ежегодно отмечает лучших специалистов в области интеллектуальной собственности. В 2021 году в конкурсе приняли участие 35 крупнейших международных и российских компаний различных бизнес-направлений.