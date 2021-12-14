Оставшиеся 17 из 95 услуг переведут в цифровой формат в 2022 году в Свердловской области

ТАСС, 14 декабря. Оставшиеся 17 услуг из запланированных 95 переведут в цифровой формат в первом полугодии 2022 года в Свердловской области. Об этом сообщила председатель Законодательного собрания региона Людмила Бабушкина на прошедшем в режиме ВКС заседании Президиума Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ.

По словам Бабушкиной, в области утверждена "дорожная карта" по цифровой трансформации массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг и качественному их предоставлению в электронном виде, в который вошли 95 услуг. По состоянию на 9 декабря 2021 года из 95 предусмотренных планом услуг выведены в цифровой формат 78 услуг. Перевод оставшихся 17 запланирован на первое полугодие следующего года. Кроме этого, 16 социальных услуг переведены в цифровой формат. Речь идет о мерах поддержки, предоставляемых согласно законам о ветеранах, о многодетных семьях, о материнском капитале. С 2022 года еще шесть услуг министерства социальной политики будет предоставлять Пенсионный фонд Российской Федерации.

"Таким образом, Свердловская область в сфере цифровизации социально-значимых услуг идет согласно намеченному графику. И с планом существующей "дорожной карты" мы успешно справимся", - подчеркнула Людмила Бабушкина

Также, по словам председателя Заксобрания, Свердловская область имеет современный аэропорт, хорошее географическое положение, крупные логистические компании и претендует на роль оператора и поставщика грузов не только в ближайшие регионы, но и удаленные регионы.