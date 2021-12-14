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Почти 70% предпринимателей Смоленской области воспользовались госсубсидией в 2021 году

В рамках господдержки наиболее пострадавшего в связи с ковид-ограничениями бизнеса поступило более 4,5 тыс. заявлений, по ним выплачено 228 млн рублей

ТАСС, 14 декабря. Почти 70% предпринимателей Смоленской области, которые в наибольшей степени пострадали из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19, воспользовались государственной поддержкой в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства по итогам рабочей встречи главы региона Алексея Островского с руководителем Управления Федеральной налоговой службы России по Смоленской области Татьяной Рыбалко.

"В Смоленской области уже более 67% потенциальных получателей субсидий ими воспользовались: поступило более 4,5 тыс. заявлений, по которым выплачено 228 млн рублей", — пояснили в пресс-службе.

До 15 декабря организации и индивидуальные предприниматели, не получившие ранее субсидии и подходящие по видам деятельности для их выплаты, могут воспользоваться данной мерой поддержки. "Для того, чтобы максимальное количество потенциальных получателей субсидий воспользовались этой мерой, мы используем все ресурсы: информируем организации и индивидуальных предпринимателей в онлайн-режиме, по телефону, с помощью средств массовой информации", — приводит пресс-служба слова Татьяны Рыбалко.

"Важно, чтобы каждый представитель бизнес-сообщества воспользовался той субсидией, которая положена ему в соответствии с постановлением Правительства РФ. Дам поручение профильному департаменту дополнительно проинформировать представителей пострадавших отраслей", — добавил губернатор Смоленской области Алексей Островский, слова которого приводит пресс-служба.

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