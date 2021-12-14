В Югре при поддержке "Роснефти" реализовали комплекс благотворительных проектов

ТАСС, 14 декабря. Нефтяники "РН-Юганскнефтегаза", крупнейшего дочернего предприятия НК "Роснефть", рассказали о реализуемых в городе Пыть-Ях благотворительных проектах в рамках соглашения "Роснефти" и правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Как сообщили в пресс-службе компании, соглашение о сотрудничестве действует более 15 лет, и в его рамках "РН-Юганскнефтегаз" финансирует строительство, ремонт или реконструкцию значимых социальных проектов на территории своей производственной деятельности.

Закончен капитальный ремонт аквацентра "Дельфин" - места отдыха и оздоровления жителей и гостей города Пыть-Ях. Открыты группы оздоровительного плавания для детей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья. В центре работают два тренажерных зала: для кардиотренировок и силовых занятий.

Преобразования коснулись и спортивного комплекса "Атлант". В спортзале покрасили несущие стены, утеплили крышу и чердачные перекрытия. Обновили вентиляцию – были установлены турбодефлекторы.

В здании многопрофильной Детской школы искусств, построенном в 1994 году, заменены большие витражи, проведен ремонт центральной лестницы с установкой пандуса, частично отремонтированы кровля и фасады здания.

Пыть-яхская СОШ № 1, где в двух РН-классах сейчас обучаются 53 потенциальных специалиста нефтяной отрасли, каждый год по целевой программе "Школа - вуз - предприятие" получает средства на развитие и повышение качества образования. В этом году в школе обновили химическую лабораторию, закупили оборудование для кабинета физики.

Поддержка муниципалитета

Многие социальные объекты в Пыть-Яхе построены за счет "РН-Юганскефтегаза". Глава города Александр Морозов считает, что эти объекты важно сохранять и приумножать.

"Соглашение, подписанное с компанией, работает, и выделенные средства воплощаются в реальную жизнь. Мы обращаем внимание, чтобы деньги, поступившие от благотворителя в адрес муниципалитета, были использованы эффективно и по назначению, и те объекты, которые претерпели ремонт и реконструкцию, прослужили долго. Для этого мы выбираем технологии, которые имеют эксплуатационный период в 50 и более лет", - отметил он.

"Всегда радостно, когда появляется что-то новое, вместе с тем уже существующие объекты тоже требуют обновления. Сегодня мы увидели: средства конвертируются в то, что нужно людям, - подчеркнул начальник управления по взаимодействию с органами власти ООО "РН-Юганскнефтегаз" Дмитрий Смирнов. - Результаты есть, проведен большой объем работы, и мы благодарим администрацию города за ответственный подход к делу. Считаю, оценку нашему сотрудничеству должны давать жители, и результаты нашей совместной работы будут радовать их каждый день. Уверен, что впереди нас ждут не менее востребованные проекты".

В духе патриотизма

Одним из объектов реконструкции в рамках соглашения о сотрудничестве в текущем году стал мемориальный комплекс "Монумент Славы и Вечного огня" в пятом микрорайоне города Пыть-Ях.

"Этот город - одна из ключевых территорий производственной деятельности "РН-Юганскнефтегаза" и НК "Роснефть". История развития края и нашей компании тесно связана с Пыть-Яхом, - рассказал Дмитрий Евгеньевич. - Сотрудничество приносит свои плоды, и сегодня мы, подводя итоги уходящего года, можем посмотреть на воплощенные в жизнь проекты, которые компания поддержала своим финансированием", - приводят в пресс-службе слова Дмитрия Смирнова.

По словам директора МКУ "УКС" Сергея Червякова, в обновленном Мемориальном комплексе на площади более 2,1 тыс. кв. м выложен качественный и дорогой клинкерный кирпич, который в три раза крепче обычного, его морозостойкость составляет 300 циклов. Также здесь установлено 24 скамейки и столько же урн, заменены все фонари, дополнительно поставлено четыре осветительные опоры. Кроме того, переделан подиум Вечного огня, заказана новая горелка и звезда.

Смонтирован и облицован красным капустинским гранитом специальный бетонный подиум для 4-х метровой монументально-декоративной бронзовой скульптуры "Солдаты Победы", которая была установлена на территории мемориального комплекса в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Появились на монументе и новые бронзовые таблички.

В пресс-службе добавили, что второй этап реконструкции объекта запланирован на будущий год. Он затронет обелиск Славы, также будет установлен проектор, передающий изображение на фасады ближайших домов.

К 9 Мая планируется посадка деревьев. "Мы не раз участвовали в таких "зеленых" акциях и субботниках по уборке территории. Коллектив у нас активный, поэтому неизменно готовы поддержать. Навести вокруг себя порядок - всегда приятно", - отметил Дмитрий Смирнов.

О компании

ООО "РН-Юганскнефтегаз" - ключевой актив ПАО "НК "Роснефть", на долю которого приходится порядка 30% всей добычи компании. Предприятие ведeт геологоразведку и разработку месторождений на 39 лицензионных участках общей площадью свыше 21 тыс. кв. км и планомерно расширяет территорию своей деятельности. В апреле нефтяники "РН-Юганскнефтегаз" добыли 2,5 млрд тонн нефти.