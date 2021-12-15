Состоялся Demo Day трека Transport&Mobility проекта "Московский акселератор"

ТАСС, 15 декабря. В Старт Хабе на Красном Октябре, в пространстве "Полусфера", 6 декабря прошел Demo Day трека Transport&Mobility (12+) проекта "Московский акселератор".

"Московский акселератор" нацелен на масштабирование стартапов при поддержке корпораций, города и экспертов. В программе "Московского акселератора" представлено 13 треков, среди которых: Цифровые сервисы, ArchTech, Fintech, Biomedtech, Martech, Futurebank, Digital Health и другие. За двухлетний период существования Московского акселератора в программе приняло участие уже более 330 стартапов, около 20 из которых вышли на международные рынки. В качестве партнеров выступило более 40 корпораций, таких как: Уралсиб Банк, Северсталь, Мегафон, Росатом, Яндекс, Ростелеком, Газпромбанк, Инвитро и многие другие. Московский Акселератор дает стартапам возможность расширить деловые контакты, добиться прогресса в развитии и научиться оперативно адаптироваться к бизнес-среде, найти не только инвестиции, но и новых партнеров и клиентов, увеличивать показатели продаж и конверсий, запускать новые продукты или услуги, наращивать команду и производственные мощности, получать гранты и призы, выходить на новые рынки, запускать совместные проекты с Департаментами и вступать в программы государственной поддержки. Проект реализуется Агентством инноваций Москвы при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития.

В ходе мероприятия 6 декабря стартапы презентовали партнерам и инвесторам свои проекты, посвященные решениям в области искусственного интеллекта и анализа больших данных, систем безопасности беспилотников, развитию инфраструктуры для электромобилей и системам контроля транспорта.

Партнерами трека выступили такие компании, как KAMAZ DIGITAL, ПАО "Магнит", HERE Technologies, Новолипецкий металлургический комбинат, Мосгортранс и Транспортные инновации Москвы.

В рамках Demo Day питчинги разделили на два блока. Между блоками прошли панельные дискуссии с экспертами и кофе брейк. Каждому участнику предоставлялось три минуты на питчинг.

В первом блоке были представлены девять проектов, среди которых был проект "Умная заправка техники в один клик" - это мобильная заправка, мини-АЗС на вашей территории, которая приезжает по первому требованию. Мы спросили у Дмитрия Данилина, представителя проекта, что их команда ищет в "Московском акселераторе": "Мы пришли в "Московский акселератор", чтобы масштабировать сервис. У нас есть большой опыт работы с московскими каршерингами, и мы хотим его транслировать на городские структуры и других клиентов. Наша история началась с работы с каршерингом в 2017 году. Мы одни из первых начали решать проблему мобильных заправок. Сейчас почти все московские каршеринги имеют такой сервис in-house, поэтому мы ориентируемся на другие сервисы, например, заправку тракторов и другой техники. В рамках Акселератора мы уже получили колоссальный опыт. Нам позволили окунуться в другую атмосферу, удалось пообщаться с коллегами из абсолютно других отраслей. Также мы пообщались с Мосгортрансом и Магнитом. В целом, здесь очень много интересных контактов. Наши ключевые партнеры - участники акселератора, которые работают с транспортными компаниями. Их клиенты - это наши клиенты. Осталось только придумать, что мы можем друг другу предложить"

В перерывах между блоками питчингов состоялся блиц-ток с Павлом Козловым, директором по развитию бизнеса "HERE Technologies" и Василием Тарасевичем, руководителем направления скаутинговых и акселерационных программ Центра развития инноваций компании ПАО "Магнит".

Василий и Павел обсуждали тему транспорта и мобильности. Были затронуты вопросы развития транспортных инноваций, роботизации и автоматизации, оптимизации издержек на фонд труда. Обсуждались топливные инновации, тренды на электросистемы. Также поднимался вопрос развития шерингов и электромобилей.

Участники второго блока разделились на выступающих офлайн и онлайн. Среди участников были: СЕО проекта Adcar.me, Леонид Галофеев, который рассказал про умные задние стекла автомобилей с возможностью трансляции времени, даты, прогноза погоды, дорожных знаков, оповещений и рекламы, QR-кодов. Проект Augment IT представил работу в области машинного зрения и дополненной реальности. Выделился среди других отличным питчингом проект Touch - зарядная инфраструктура для электромобилей. Компания предложила комплексные решения, среди которых: зарядные станции, система удаленного управления, мобильное приложение, станции с экологичными солнечными панелями с возможностью зарядки сразу нескольких автомобилей. Представитель компании Любовь Федорова рассказала о своем проекте:

"Мы - российская компания, которая производит зарядные станции в городе Санкт-Петербург, а также мы разработали собственное ПО для управления зарядными станциями. Сейчас у нас 70 станций по России. Мы решили принять участие в "Московском акселераторе" для того, чтобы выйти на корпорации, которые хотят развивать более экологичный транспорт в стране и способствовать проникновению электромобилей на дороги России. Здорово, когда есть возможность пообщаться один на один с крупными корпорациями - это дает возможность провалидировать ваши гипотезы. Также это возможность напрямую задать вопросы, понять, что интересует партнеров. У нас получилось поговорить с Мосгортрансом и НЛМК, и они достаточно позитивно откликнулись на наши идеи, им нравятся такие инновационные технологии".

Прежде чем подвести итоги Demo Day, поделился впечатлениями от работы с "Московским акселератором" Василий Тарасевич, руководитель направления скаутинговых и акселерационных программ Центра развития инноваций компании ПАО "Магнит": "Компания Магнит сейчас работает со всеми крупными площадками, которые есть в России - "Московский акселератор", Сколково и др. Мы открыты ко всем инновациям, которые есть на российском рынке. "Московский акселератор" для меня является значимым, одним из крупнейших проектов, который ведется в нашей стране. Для меня проще прийти к специалистам, которые занимаются такой работой не первый год и найти те решения, которые будут наиболее качественными и релевантными. В рамках "Московского акселератора" мы видим изменение и развитие стартапов. Когда уже есть продукт, а не только идея - с этим можно пойти в любую бизнес-функцию и развиваться".

О том, какие перспективы в сфере инноваций и развития акселерационных программ нас ждут, рассказала Ксения Бочкарева, заместитель генерального директора Агентства инноваций Москвы: "Московский акселератор" - целая экосистема проектов и сервисов, и его можно смело назвать уникальным. Нет другого акселератора, который работает на стыке трех целевых аудиторий - город, крупные корпорации и стартапы. Наша задача заинтересовать всех. Городу мы можем предложить инновационные решения и продукты под любой запрос. Корпорациям мы помогаем значительно сэкономить средства на организацию акселератора и сбор релевантной воронки. А для стартапов мы интересны тем, что "Московский акселератор" - это самый короткий и прямой путь к сотрудничеству с корпорациями и городскими структурами. Мы запускаем до семи отраслевых акселераторов в год, когда другие акселераторы реализуют три-четыре трека. Несмотря на то, что мы привлекаем внешних экспертов, у нас есть компетентная внутренняя экспертиза. Мы следим за успехами выпускников, аккумулируем и продвигаем информацию об их достижениях. Помимо самого акселератора, есть постакселерационная программа, где мы в течение трех месяцев работаем с нашими выпускниками, помогаем выйти на международные рынки и решить более масштабные задачи. Изначально "Московский акселератор" планировался как проект, который будет работать не только на московском рынке, но и на мировом. Начиная с этого года, мы начали активно развивать международное сотрудничество. Сейчас очень плотно работаем с Кореей. "Московский акселератор" - точка входа для всех игроков инновационной индустрии, где каждый найдет то, что ищет."

Сертификаты победителям вручали партнеры трека - директор по развитию Moscow Seed Fund, Алексей Медведев, представитель ПАО НЛМК - Сакир Даниил и Василий Тарасевич, представитель ПАО "Магнит".

Работа с участниками продолжится в январе - в рамках пост-акселератора. Московский Акселератор - это экосистема, которая позволяет и по истечении программы быть участниками сообщества выпускников, чтобы успех множился а стартапы развивались.

Так прошел 11-ый Demo Day Transport&Mobility, но это далеко не последнее мероприятие "Московского акселератора" в этом году. В декабре нас ждут еще два Demo Day - Digital Health 27-го декабря и ArchTech 28-го декабря 2021 года.

Возрастная категория 12+