В Москве покажут кинокартину "Молокобезумия" - авангардный пост-док о метафизике войны

ТАСС, 15 декабря. В киноклубе СИНЕ ФАНТОМ "Электротеатра Станиславский" 17 декабря пройдет показ документального фильма режиссера и исследователя Сергея Кавтарадзе "Молокобезумия" (18+). Начало сеанса - в 20:00.

Картина стала экранизацией научной монографии Кавтарадзе и была результатом исследований противостояний племен сурма на границе Судана и Эфиопии и яномами, обитающих в бассейне реки Амазонка, а также вооруженных конфликтов в Сомали и на юго-востоке Украины.

Сергей Кавтарадзе окончил исторический факультет МГУ (кандидат исторических наук), юридический факультет Международного университета в Москве и Высшие курсы режиссеров и сценаристов. Кавтарадзе - автор научных статей и монографий о военных конфликтах и методах их разрешения.

Визионерская кинокартина рассказывает об архетипах войны через пять сюжетных линий, центральной из которых является история советского ветерана-афганца, страдающего посттравматическим боевым синдромом.

Музыка композитора Александра Симоненко в фильме - полноценное оркестровое сочинение, длящееся в районе 20 минут. Рондообразная структура основана на рефрене и чередующихся эпизодах по принципу зон "созерцания" и "взрыва", выраженных в смене оркестровых фактур, темпа и динамики. Ядро тематизма (рефрен) основано на средневековом магнификате, к которому раз за разом мы возвращаемся, но каждый раз в новом преломлении. Идет "деконструкция" музыкального материала и в какой-то момент мы приходим к кульминации музыкального произведения, где музыка просто замолкает. Метафизически: "Бог покидает нас". В конце концов музыка возвращается в выдержанных звуках у отдельных инструментов, это как бы финальные сценические "поклоны". Заключительная кода произведения - гипертрофированный марш, последняя попытка вырваться из этой цепочки кармических перерождений.

В 2019 году на кинорынке Marché du film в Каннах частичные права на демонстрацию фильма "Молокобезумия" были переданы онлайн-кинотеатру Amazon Prime Video в США, Великобритании и Германии.