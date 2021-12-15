Сотрудники "РН-Юганскнефтегаза" перед Новым годом получили окружные награды

ТАСС, 15 декабря. Сотрудники ООО "РН-Юганскнефтегаз", крупнейшего дочернего предприятия НК "Роснефть", в преддверии новогодних праздников получили награды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и нефтегазовой отрасли.

В пресс-службе компании сообщили, что в связи с ограничительными противоэпидемическими мерами в этом году торжественное мероприятие прошло в онлайн-формате. По видеосвязи губернатор Югры Наталья Комарова поздравила участников мероприятия с днем основания автономного округа. "По доброй традиции в этот день мы чествуем наших земляков за их трудовые успехи и выдающиеся достижения. Среди тех, кто сегодня отмечен наградами, врачи, общественные деятели, научные работники, представители нефтегазовой сферы. Ваши личные и профессиональные качества, достижения позволили заслужить доверие югорчан и президента Российской Федерации", - приводят в пресс-службе слова главы региона.

Среди награжденных Сергей Вахрамеев, машинист технологических насосов цеха поддержания пластового давления № 3. В июле 2021 года он был награжден за личные заслуги в модернизации и эксплуатации нефте- и газопроводов, добывающих скважин с применением современного высокотехнологичного оборудования, позволяющего повысить эффективность освоения нефте- и газоносных месторождений, обеспечить бесперебойную транспортировку нефти и газа. "В день образования округа Сергей получил почетное звание "Заслуженный работник нефтегазодобывающей промышленности ХМАО-Югры". Работник высоко ценит родное предприятие и свой коллектив, а любовь к нефтяному делу предал своему сыну", - рассказали в пресс-службе.

За повышение эффективности освоения нефтяных месторождений и бесперебойную транспортировку нефти и газа почетное звание "Заслуженный работник нефтегазодобывающей промышленности ХМАО-Югры" присвоено слесарю по ремонту технологических установок ЦППН №5 ООО "РН-Юганскнефтегаз" Закиру Рустемову.

Звания "Заслуженный работник нефтегазодобывающей промышленности", благодарность губернатора округа и почетные грамоты Думы ХМАО-Югры получили в этот день порядка 20 работников общества.

В завершении церемонии Наталья Комарова пожелала всем награжденным здоровья и дальнейших профессиональных побед.

"Всего в 2021 году отраслевые, региональные и государственные награды получили порядка 800 работников ООО "РН-Юганскнефтегаз", - добавили в пресс-службе.

О компании

ООО "РН-Юганскнефтегаз" - ключевой актив ПАО "НК "Роснефть", на долю которого приходится порядка 30% всей добычи компании. Предприятие ведeт геологоразведку и разработку месторождений на 39 лицензионных участках общей площадью свыше 21 тыс. кв. км и расширяет территорию своей деятельности. В апреле нефтяники "РН-Юганскнефтегаз" добыли 2,5 млрд тонн нефти.