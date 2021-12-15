Пандемия не стала помехой культурному и образовательному взаимодействию Китая и Урала

ТАСС, 15 декабря. Уходящий 2021 год был посвящен 20-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией. Глобальные ограничения, связанные с пандемией COVID-19, не стали препятствием для проведения культурных мероприятий Китая на Урале. Так, в Екатеринбурге при участии Генерального консульства КНР прошли Дни китайской культуры и конкурс книжных иллюстраций, в которых участвовали сотни уральцев.

Дни китайской культуры

Дни китайской культуры прошли в конце октября - начале ноября на площадке Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ). Для студентов и преподавателей были проведены лекции, открытые уроки, мастер-классы, чайная церемония и фотовыставка. По словам директора Школы Конфуция РГППУ Людмилы Аксеновой, мероприятие в таком ракурсе и формате прошло в университете впервые. "Несмотря на нынешнее сложное время пандемии, наша программа тем не менее охватила практику, лекции и открытые уроки, как с китайскими, так и российскими преподавателями", - рассказала она.

"Культурный обмен между нашими странами играет доминирующую роль в построении диалога. А этот диалог идет непрерывно. Китай и Россию связывает не только огромная общая граница, но и давняя история традиционной китайско-российской дружбы. Сегодня китайско-российские отношения переживают наилучший период за свою историю. А главное - в отношениях между странами есть духовная близость и чувства симпатии между народами", - отмечает консул по культуре и образованию Генерального консульства КНР в Екатеринбурге Чжао Янь.

Новые партнеры

В 2021 году Российский государственный профессионально-педагогический университет в Екатеринбурге приобрел нового партнера - Цзилиньский универститет (JLU, Jilin University, город Чаньчунь, КНР), ведущий национальный университет Китая. "Хотя мы не можем встречаться в очном формате из-за пандемии, наше взаимопонимание и дружба укрепляются. Они в целом созвучны российско-китайским отношениям, развивающимся в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающим в новую эпоху", - сказала по видеоконференцсвязи начальник управления глобального взаимодействия JLU Чжан Гуанцуй.

Университет в Екатеринбурге рад новому партнеру, отметил и.о. проректора РГППУ Антон Лыжин. "Это крупнейший вуз Китая, а также северо-восточная база международного преподавания китайского языка. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество по многим направлениям", - добавил он.

Конкурс книжных иллюстраций

Генеральное консульство КНР в Екатеринбурге поддерживает дружеские отношения с Библиотечным Центром "Екатеринбург" уже свыше девяти лет. За эти годы, отмечает госпожа Чжао Янь, Библиотечный Центр проделал большую работу для продвижения китайского языка и китайской культуры, провел множество мероприятий и организовал обучение китайскому языку для жителей города. "Генконсульство всегда высоко ценит успехи и труд Библиотечного Центра. Позвольте мне от имени Генерального консула КНР в Екатеринбурге выразить вам искреннюю благодарность за большую поддержку и приложенные усилия", - сказала представитель дипмиссии.

В конце ноября в Библиотечном Центре прошел финал конкурса рисунка "Моя китайская книжная иллюстрация". Конкурс был посвящен 20-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. По словам госпожи Чжао Янь, конкурс в Екатеринбурге стал хотя и небольшим, но имеющим большое значение, потому что является свидетельством дружбы между народами Китая и России.

Куратор кабинета китайской культуры и языка Библиотечного Центра "Екатеринбург" и куратор проекта Светлана Нораева рассказала, что сбор работ продолжался два месяца, на конкурс было представлено 446 работ от 70 образовательных учреждений Екатеринбурга. В конкурсе участвовали воспитанники средних школ, лицеев, гимназий, образовательных и культурно-досуговых учреждений культуры, учреждений дополнительного образования, домов детского творчества, воспитанники клубов по месту жительства, студенты колледжей и вузов, а также взрослые из Екатеринбурга и других мест Среднего Урала.

"Конкурс в этом году получился замечательный. Было представлено огромное количество не просто хороших, но классных, красивых, достойных работ, и не только авторов из Екатеринбурга", - отметила директор Библиотечного Центра "Екатеринбург" Алена Вугельман.

Заместитель начальника управления культуры администрации Екатеринбурга Любовь Бондаренко поблагодарила участников, которые "с такой тщательностью, погруженностью в китайскую культуру создавали свои работы", а замглавы Октябрьского района Екатеринбурга по социальной политике Оксана Морозова напомнила китайскую мудрость: никто не возвращается из путешествия таким, каким был раньше, и пожелала участникам конкурса провести один из пленэров в Китае.

В следующем году будет отмечаться 10-летие со дня открытия Кабинета китайской культуры и языка при Библиотечном Центре "Екатеринбург". "Думаю, что это будет большой праздник, и мы надеемся, что сможем пригласить на юбилей гостей и торжественно его отметить", - резюмировала госпожа Чжао Янь.