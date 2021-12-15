Три ПИФа Сбер Управление Активами вошли в рейтинги InvestFunds в ноябре

ТАСС, 15 декабря. Сразу три ПИФа Сбер Управление Активами вошли в рейтинги InvestFunds по итогам месяца.

В ноябре, несмотря на сильную корпоративную отчетность, внимание инвесторов было приковано к очередному всплеску заболеваемости COVID во всем мире, возвращению коронавирусных ограничений, росту цен на бензин и продовольственные товары, а также к более быстрому сворачиванию программы выкупа гособлигаций в США.

Именно поэтому многие инвесторы в ноябре продолжили ориентироваться на фонды, которые уже показали хорошую историческую доходность и возможность получать больше от своих вложений.

Самые доходные среди крупных фондов

Отличную динамику показал фонд "Индекс S&P 500" (SBSP ETF), повторяющий динамику бумаг крупнейших американских эмитентов, что позволило войти ему в топ-10 рейтинга. В ноябре фонд вырос на 5,45%. Индекс S&P 500 продолжает показывать высокую доходность на протяжении уже очень продолжительного периода. 22 ноября 2021 года был установлен новый исторический максимум - 4743,83 пункта.

Самые популярные

Самыми популярными остаются сырьевые фонды. В ноябре рейтинг возглавил фонд акций "Добрыня Никитич", основу портфеля которого составляют акции наиболее крупных и востребованных российских компаний. Фонд приобретает бумаги таких компаний, как "Лукойл", "Газпром", "Яндекс", "Норильский никель", "НОВАТЭК" и другие. В ноябре клиенты вложили в фонд 2,9 млрд рублей.

В топ-5 также вошел фонд "Сбалансированный". Он по-прежнему остается востребованным у пайщиков, потому что позволяет без особых усилий и глубоких знаний финансовых инструментов эффективно инвестировать средства. Динамичное распределение активов между акциями и облигациями помогает разнообразить портфель. За месяц клиенты вложили в фонд 2,2 млрд рублей.

В тексте приведены официальные данные рейтинга InvestFunds по доходности и привлечениям открытых и биржевых ПИФов стоимостью чистых активов от 1 млрд рублей.

Генеральный директор Сбер Управление Активами Евгений Зайцев сообщил: "Многие инвесторы продолжают обращать внимание на историческую доходность при выборе фонда. Для того чтобы нашим клиентам было удобнее принимать решения, мы начали рассчитывать сценарные доходности для каждого из фондов. Мы показываем клиенту, какой может быть доходность фонда в случае нейтрального, негативного и позитивного сценариев развития ситуации на фондовых рынках. Это гораздо более информативно для принятия решения, чем исторические значения, а для нас важно оправдать доверие клиентов".