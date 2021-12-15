В России исследуют влияние увлажнения воздуха на здоровье

ТАСС, 15 декабря. Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова и компания по производству систем увлажнения Condair подписали соглашение о совместной работе и сотрудничестве в области фундаментальных и прикладных научных исследований, а также академической мобильности научно-педагогических работников и студентов.

Церемония подписания соглашения состоялась в рамках V Международного Медицинского Инвестиционного Форума в Москве.

"Традиционно в фокусе нашего внимания - обеспечение трансфера наиболее передовых технологий и знаний в области здравоохранения и гигиены окружающей среды, способствующих существенному повышению уровня оказания медицинской помощи, лечения и реабилитации пациентов медицинских учреждений. В процессе сотрудничества мы предполагаем проведение теоретических и практических научных исследований в сфере изучения влияния увлажнения воздуха на течение различных заболеваний, состояние и самочувствие пациентов медицинских учреждений различного профиля", - сказал Петр Глыбочко, ректор Московской медицинской академии имени Сеченова, Академик РАН, профессор, доктор медицинских наук.

Среди ключевых целей соглашения - проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в сфере гигиены и увлажнения воздуха, взаимный трансфер исследовательских технологий в области гигиены и увлажнения воздуха с учетом передачи передового мирового опыта в данной сфере, а также реализация программ международной и внутрироссийской мобильности научно-педагогических работников.

"Очевидно, что Российско-Швейцарское сотрудничество в сфере здравоохранения имеет богатые традиции и является одной из наиболее динамично развивающихся сфер сотрудничества между нашими странами. Предметом фундаментальных и прикладных научных исследований, которые планируется осуществлять в рамках Соглашения является изучение влияния влажности воздуха в помещениях на показатели здоровья - как пациентов, так и здоровых людей. Уверен, что накопленный компанией "Кондэйр" опыт в этой сфере может быть востребован российскими учреждениями здравоохранения, а результаты проводимых исследований в рамках соглашения позволят создать основы для повышения качества оказания медицинской помощи в России", - отметил Артур Чернеевски, советник Посольства Швейцарии в России, директор Швейцарского центра содействия бизнесу в России.

"В России нормативное регулирование вопросов влажности воздуха далеко не завершено. Мы надеемся, что наша системная работа со специалистами Сеченовского университета - как в проведения соответствующих научных исследований, так и разработки проектов регулирующих документов, позволят осуществить реальный прорыв в этом направлении", - заявила генеральный директор компании Condair Ирина Бернштейн.