В СБЕР ЕАПТЕКЕ теперь можно использовать бонусы от СберСпасибо при оплате покупок

ТАСС, 16 декабря. К программе лояльности СберСпасибо присоединилась СБЕР ЕАПТЕКА, одна из крупнейших в России онлайн-аптек.

Теперь 55 млн участников СберСпасибо смогут обменять или накопить бонусы, покупая лекарства, а также товары для красоты и здоровья в одной из крупнейших в России интернет-аптек.

Участники программы могут обменять бонусы от СберСпасибо на скидку до 99% от стоимости заказа в СБЕР ЕАПТЕКЕ. Кроме того, 1% от стоимости каждой покупки вернется на карту клиенту в виде бонусов.

Чтобы воспользоваться предложением, клиенту достаточно быть зарегистрированным участником программы лояльности и при оплате заказа на сайте или в приложении СБЕР ЕАПТЕКИ выбрать способ оплаты бонусами.

Директор дивизиона "Лояльность" ПАО "Сбербанк", генеральный директор программы лояльности СберСпасибо Андрей Писарев сообщил: "С помощью бонусов и сервисов компаний экосистемы мы решаем самые различные задачи миллионов наших клиентов. А подключение СБЕР ЕАПТЕКИ в качестве партнера программы и возможность списания бонусов на заказы - пожалуй, самый ожидаемый релиз года. Мы рады, что такие важные онлайн-покупки, как лекарства, станут еще и выгоднее благодаря бонусам".

Основатель и генеральный директор СБЕР ЕАПТЕКИ Антон Буздалин поделился: "Сотрудничество со "СберСпасибо" - еще один этап в создании синергии с другими сервисами экосистемы Сбера, чтобы мы вместе приносили клиенту большую пользу. А пользователи СБЕР ЕАПТЕКИ теперь смогут приобретать лекарства и заботиться о своем здоровье с еще большей выгодой".