В "Газпром трансгаз Екатеринбург" испытали российский комплекс визуального контроля труб

ТАСС, 16 декабря. В ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ) успешно прошли приемочные испытания опытного образца специализированного автоматизированного комплекса визуально-измерительного контроля труб, повторно вовлекаемых в производство. Оборудование установлено на площадке Копейского завода изоляции труб (г. Копейск, Челябинская область), где в 2022 году планируется начать ее опытно-промышленную эксплуатацию, сообщили в четверг в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ.

В сообщении уточняется, что в мероприятии приняли участие представители ПАО "Газпром", ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" и специалисты АО "Газпром Диагностика".

"Комплекс оснащен механизмом вращения труб и двумя передвижными диагностическими модулями, в состав которых входят источники света, лазерные сканеры и видеокамеры. Он способен в автоматическом режиме с высокой точностью определять коррозионные и механические дефекты наружной поверхности труб глубиной от 0,5 мм, выявлять вмятины и другие изменения геометрических парам", - отмечается в сообщении пресс-службы. Это существенно ускоряет и упрощает работу специалистов по отбраковке и выводу в ремонт труб, предназначенных для повторного применения на газовых трассах, а также позволяет обеспечить контроль качества выполненного ремонта. Новый аппаратно-программный комплекс может работать с трубами длиной от 5 до 12 м и диаметром от 530 до 1420 мм.

В пресс-службе добавили, что, кроме того, программное обеспечение комплекса на основании собранных данных создает 3D-модель каждой обследованной трубы и формирует ее цифрового "двойника", а дискретность и точность получаемых данных могут служить основой для совершенствования других методов диагностирования, включая метод внутритрубной дефектоскопии.

"Данная работа выполняется в рамках реализации стратегии цифровизации промышленности. Оборудование позволит нам не только автоматизировать технологию наружного контроля, но и обеспечить каждую трубу "цифровым паспортом". В дальнейшем эти паспорта, в которые будут заноситься и данные трассовых диагностических обследований, помогут повысить уровень надежности эксплуатируемых газопроводов", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора по производству ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" Андрея Саломатина.

О предприятии

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" - 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение природного газа на территории четырех областей: Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской. В составе общества 24 филиала, в том числе 13 линейных производственных управлений магистральных газопроводов и четыре управления аварийно-восстановительных работ.

Ежегодно общество выполняет товаротранспортную работу для ПАО "Газпром" и сторонних заказчиков в объеме 35-40 трлн куб. км. В зонах производственной деятельности общества эксплуатируется более 8500 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 17 компрессорных цехов со 125 газоперекачивающими агрегатами, 282 газораспределительные станции, восемь автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.